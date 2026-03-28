高速降りずに熟睡できる“SAの宿”がサイコーすぎる！

長距離のドライブにおいて、運転による疲れをいかに解消するかは非常に大切な要素です。

そこで活用したいのが、高速道路を下りることなく、宿泊や休憩で心身を癒やすことができる「ハイウェイホテル」の存在です。

【画像】ええぇぇ！ これが高速SAの「1泊3000円のホテル」です！（30枚以上）

わざわざインターチェンジを降りる手間や追加料金をかけることなく、移動の合間に質の高い休息をとれる場所として、多くのドライバーから支持されています。

名神高速道路（下り）のEXPASA多賀内にある「レストイン多賀」は、個々の状況に合わせた柔軟な休憩スタイルを提案しています。

特に注目されているのが、宿泊までは必要ないものの、車中泊よりもしっかりと体を休めたいというニーズに応えた「寝ころびマットレススペース」です。幅100cmの広々としたマットレスがパーテーションで仕切られており、照明を落とした静かな空間で、周囲を気にせず横になることができます

このスペースの大きな利点は、利用料金に大浴場での入浴が含まれている点にあります。サウナ付きの本格的なお風呂でリフレッシュしたあと、清潔なシーツの上で数時間だけ仮眠をとるといった効率的な使い方が可能。男女別のエリア区分や鍵付きロッカーも完備されているため、女性の一人利用でも安心です。

そんな便利な施設に対して、ネット上では、「長時間の運転で疲れたときに、こんな手軽に休める場所があるなんて最高です」「大浴場が無料で使えるのは本当にありがたい」と絶賛する声が届いています。

また、「2000円と料金がリーズナブルで、気軽に利用できるのが嬉しい」「ホテルよりオトク」と、コストパフォーマンスの高さを評価する意見も多く、「こういう施設が全てのサービスエリアとパーキングに増えて欲しいですね」と今後の拡充を期待する声も見られました。

一方、よりプライベートな空間で「眠り」に集中したい場合には、東名高速道路（下り）の豊田上郷SA内にある「ファーストラウンジ豊田上郷」が適しています。

カプセルスタイルながら、室内には32インチの大型テレビやデスク、Wi-Fi環境が整っており、設備は十分。遮光カーテンや作務衣が用意されているほか、マッサージ機が使い放題というサービスもあり、運転の疲れをじっくりと解きほぐすことができます。

共用ラウンジではソフトドリンクを楽しみながら豊富な漫画を読むこともでき、シャワーも無料で利用可能です。

こうした充実した設備に対し、「SAの中にホテルがあるのは本当に助かる」「足柄SAの入浴施設はよく使うけど、お風呂に入って布団で寝ると疲れの取れ方が段違い」「車中泊より断然快適」といった、車中泊では得られない快適さを歓迎する意見が目立ちます。

また、「漫画喫茶のような感覚で仮眠できるのはありがたい」といった声も上がっています。

さらに、高速道路ならではのメリットとして、「高速を降りずに一泊することで、翌朝出発する際に深夜割引が適用されるのがデカい」「料金所を出入りする手間とコストが浮くのは賢い使い方だ」という、経済的な利点に着目するコメントもありました。

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このように、ハイウェイホテルを上手に取り入れることは、心身のリフレッシュだけでなく、賢く安全に旅を続けるための有力な選択肢となっているようです。