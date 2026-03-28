＜叱らない子育てと戦う＞弁当持参して毎日監視！穏やかだった彼女のモンペ化に驚き…【第2話まんが】
私（サナエ、30代）は夫（ケンジ、30代）と息子（タク、小3）との3人暮らし。息子の隣のクラスにはマホちゃん（小3）がいます。マホちゃんは息子と同じ幼稚園出身で、マホちゃんのママ（シオリ、30代）と私は子どもたちが幼稚園児のときから仲良しです。ある日、穏やかなシオリちゃんが取り乱した様子で私を訪ねてきました。マホちゃんがクラスメイトのマエダユウダイくん（小3）にいじめられているというのです。私はシオリちゃんにできるだけ力になりたいと伝えましたが、事態は思わぬ方向へ進んでしまいます。
うちに来たあと、シオリちゃんからの連絡はありません。私から「担任から連絡あった？」と聞くのも野次馬みたいではばかられるため、連絡はしませんでした。シオリちゃんの訪問から10日ほどたった頃、スーパーでママ友に声をかけられました。彼女は、息子の幼稚園時代からのママ友で、娘さんはマホちゃんのクラスメイトです。
ママ友の話ではシオリちゃんは、お弁当持参で毎日学校に行き、クラスを見張っているそうなのです。シオリちゃんは優しくて穏やかな人。嫌がらせをされても穏便に解決しようとするし、他の子どもにも優しい子煩悩なお母さんです。だからこそ、モンペのような行動をしているシオリちゃんはまったく想像できませんでした。
うちに来た日からシオリちゃんからは連絡がなく、私も連絡するのをためらっていました。
すると他のママ友から、シオリちゃんが毎日学校に付き添い、一日中ユウダイくんと担任を見張っていると聞きました。
驚いた私がシオリちゃんに会って話を聞くと、シオリちゃんは担任の対応を信じて待っていたにもかかわらず、まったく対応してくれていなかったと言うのです。
シオリちゃん親子を取り巻く状況は私が思っていたよりも深刻で、学校と両家を交えた話し合いが行われていたようです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
うちに来たあと、シオリちゃんからの連絡はありません。私から「担任から連絡あった？」と聞くのも野次馬みたいではばかられるため、連絡はしませんでした。シオリちゃんの訪問から10日ほどたった頃、スーパーでママ友に声をかけられました。彼女は、息子の幼稚園時代からのママ友で、娘さんはマホちゃんのクラスメイトです。
ママ友の話ではシオリちゃんは、お弁当持参で毎日学校に行き、クラスを見張っているそうなのです。シオリちゃんは優しくて穏やかな人。嫌がらせをされても穏便に解決しようとするし、他の子どもにも優しい子煩悩なお母さんです。だからこそ、モンペのような行動をしているシオリちゃんはまったく想像できませんでした。
うちに来た日からシオリちゃんからは連絡がなく、私も連絡するのをためらっていました。
すると他のママ友から、シオリちゃんが毎日学校に付き添い、一日中ユウダイくんと担任を見張っていると聞きました。
驚いた私がシオリちゃんに会って話を聞くと、シオリちゃんは担任の対応を信じて待っていたにもかかわらず、まったく対応してくれていなかったと言うのです。
シオリちゃん親子を取り巻く状況は私が思っていたよりも深刻で、学校と両家を交えた話し合いが行われていたようです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙