チャカラが大会連覇へ暫定首位浮上 金子駆大が日本勢最上位の暫定61位 第2Rも日没順延
＜ヒーローインディアンオープン 2日日◇27日◇DLF G＆CC（インド）◇7416ヤード・パー72＞インドで行われているDPワールド（欧州）ツアーの2日目は、初日に続いて日没サスペンデット。一部の選手が第2ラウンドを残した。
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3人が出場する日本勢はすべて第2ラウンドを終えた。昨季日本ツアー賞金王の金子駆大は17位タイから出たこの日、3バーディ・1ボギー・2ダブルボギー・1トリプルボギーの「77」と落として、トータル4オーバー・暫定61位タイと予選通過圏内につけている。 桂川有人は「75」でトータル5オーバー・暫定68位タイ、星野陸也は「76」でトータル8オーバー・暫定93位タイでホールアウトした。 前年覇者のエウヘニオ・チャカラ（スペイン）が「69」で回りトータル8アンダーで暫定首位に立った。1打差2位にはケーシー・ジャービス、2打差3位にはM.J. ダフュー（いずれも南アフリカ）が続く。 第2ラウンドは現地時間7時15分に再開する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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