ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に対応。打順に言及した。

今季は大谷が1番、新加入のタッカーが2番に入り、3番にベッツという打順となっているが「翔平はトップで打つ形に慣れているし、できるだけ多く打席に立たせたい。タッカーは近年、左投手に対してチーム内でもトップクラスの打者である。そのバランスを考え、2番に置くことが有効だと考えた。彼の強みは出塁であり、球数を見て出塁することで、中軸に良い流れが生まれる」と説明した。

その上でベッツを3番にした理由として「ムーキーを3番に置くことで自由度が増し、右打者も入る」とし「対右（投手）ではフリーマンが4番、対左（投手）ではスミスが4番に入り、得点を生み出す役割を担う。5番も左右で入れ替えながら、打点を期待できる。特に2アウトからでも打てる構成である」と4番以降は相手先発の左右によって変更するとした。

また、大谷が二刀流出場する試合について昨季同様、1番で起用するかという問いには「検討はしている」としながらも「ただ現時点では現状維持でいく。引き続き注意深く見ていくが、今のところはこの形でいく」と継続してトップバッターを務めてもらう方針を示した。