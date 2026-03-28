オリオールズが、トレードで獲得した右腕シェーン・バズ（26）と2026年から2030年までの5年総額6800万ドル（約109億円）の契約を結んだことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。

バズは当初、2028年シーズン終了後にフリーエージェントになる予定で、2026年は350万ドルで合意していたが、この契約により新たに4年・6450万ドルが追加された。契約内容は、400万ドルの契約金と2026年の年俸100万ドル、その後は700万ドル、1000万ドル、2100万ドル、2500万ドルとなっている。

オリオールズはバズのポテンシャルを信じている。バズは高い才能を持つ一方で、不確定要素も残る投手。元1巡目指名でトッププロスペクトだったが、故障によりキャリアは停滞し、2025年開幕時点でメジャー通算100イニングにも満たなかった。昨季は166回1/3を投げたが、防御率4.87だった。にもかかわらず、オリオールズはオフに有望株4人とドラフト指名権を放出して獲得、今回さらに大きな投資を行った。

指標面で見ると、前向きな材料はある。昨年レイズはハリケーン被害の影響でマイナー球場を本拠地として使用しており、バズもその影響を受けた可能性がある。実際、ホームでは防御率5.90だったのに対し、ビジターでは3.86だった。通常、フライの約12％が本塁打になるが、バズは本拠地で18.9％、ビジターで11.1％と差があった。

シーズン全体では奪三振率24.8％、与四球率9％、ゴロ率46.7％と、いずれもまずまずの水準だった。平均97マイルの速球に加え、カッター、スライダー、カーブ、チェンジアップを投げ分ける。オリオールズはバズがローテーションの軸になると期待している。