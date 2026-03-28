『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』「METAL BUILD ガンダムバルバトス」のプレイバリューを拡大するオプションセット
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」(16,500円)
長井龍雪監督、メカニックデザイン・鷲尾直広氏により考案された、巨大な可変式武装「460mmライフル砲」＆『幕間の楔』登場のガンダム・バルバトスアダプト腰部装備がセットになって登場。
「METAL BUILD ガンダムバルバトス」のプレイバリューを大きく拡大するオプションセットで、長井龍雪監督、メカニックデザイン・鷲尾直広氏により考案された巨大な可変式武装「460mmライフル砲」に加え、10周年記念新作短編『幕間の楔』に登場した、ガンダム・バルバトスアダプトの腰部スラスターユニット＆太刀／小太刀を同梱。飛行状態ポージング用の追加支柱と組み合わせて、新たなスタイルを生み出す。
(C)創通・サンライズ
2026年8月発送予定「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」(16,500円)
「METAL BUILD ガンダムバルバトス」のプレイバリューを大きく拡大するオプションセットで、長井龍雪監督、メカニックデザイン・鷲尾直広氏により考案された巨大な可変式武装「460mmライフル砲」に加え、10周年記念新作短編『幕間の楔』に登場した、ガンダム・バルバトスアダプトの腰部スラスターユニット＆太刀／小太刀を同梱。飛行状態ポージング用の追加支柱と組み合わせて、新たなスタイルを生み出す。
(C)創通・サンライズ