避妊具に穴を開けられ、望まぬ妊娠…「残酷な運命を背負った女性」役を演じる宮澤エマが出演決断するまでの経緯を語る ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』記者会見

避妊具に穴を開けられ、望まぬ妊娠…「残酷な運命を背負った女性」役を演じる宮澤エマが出演決断するまでの経緯を語る ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』記者会見