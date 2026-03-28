【漫画】最終出勤日、花束をもらったのに「どうしよう…」思ってたのと違う退職3連発
退職というと「感動的な別れ」や「すっきりした決断」をイメージしがちです。しかし実際には、「なんとなく気まずい」「少しズレている」といった、言葉にしづらい違和感が印象に残ることも少なくありません。
今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、“温度差”や“違和感”が残る退職エピソードを3つご紹介します。
ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。
○事例1. 最終出勤日…思いがけない贈り物に、戸惑った理由
「本当にあった退職・離職話 第33回」より
このあと、どうすればいいのか分からなかった--。
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✅うれしいはずなのに…？ 思わず困ってしまった“その理由”とは……このマンガの気になる結末はこちら!
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最終出勤日、部署のみんなから花束を渡された。「本当にお世話になりました」と送り出され、思わず胸が熱くなる。ここまでは、よくある光景だった。でも、そのあとだった。うれしいはずの出来事なのに、なぜか素直に喜びきれない。あのとき感じた“戸惑い”の理由とは--。
○事例2. 静かに終わるはずだったのに…最後に届いた“メッセージ”とは
「本当にあった退職・離職話 第25回」より
このあと、思っていた終わり方にはならなかった--。
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✅静かに終わるはずだったのに…最後に届いた“メッセージ”とは……このマンガの気になる結末はこちら!
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退職日、社内チャットを抜けようと画面を開く。「これで終わりか」と、どこかあっさりした気持ちでいた。ここまでは、想像していた通りだった。でも、そのあとだった。
次々と届いた言葉に、思わず手が止まる。ただ抜けるだけのはずだった最後が、まったく違うものになっていく。あのとき届いた“メッセージ”とは--。
○事例3. 前の職場の上司から着信…「怖いな」と思った直後、まさかの一言
「本当にあった退職・離職話 第47回」より
このあと、想像していた言葉は返ってこなかった--。
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✅怒られる？何か言われる？ 予想を裏切った“その一言”とは……このマンガの気になる結末はこちら!
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前の職場の上司から突然の着信。「なんか怖いな…」と身構えながら電話に出る。ここまでは、嫌な予感しかなかった。でも、そのあとだった。告げられたのは、想像していたものとはまったく違う言葉。過去の印象とは少し違う、そのやり取りの中で見えたものとは--。
○小さな違和感が「辞める理由」になるとき
退職というと、強い対立やはっきりした理由を思い浮かべがちです。しかし実際には、今回のように「思っていたのと違う」出来事が、あとから印象に残ることも少なくありません。
あっさり終わるはずだったり、何もないと思っていた関係の中に、思いがけない温度を感じたり--。
「辞める」と決めたあとに見えてくるものは、人それぞれです。そのひとつひとつが、あとから振り返ったときに意味を持つのかもしれません。
青木ぼんろ 会社員。日々のことを漫画に描いたりしています。おそらく誰の人生にも、何の影響も及ぼさない漫画ですが良かったら。 【twitter:@aobonro】 https://twitter.com/aobonro この著者の記事一覧はこちら
今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、“温度差”や“違和感”が残る退職エピソードを3つご紹介します。
ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。
○事例1. 最終出勤日…思いがけない贈り物に、戸惑った理由
このあと、どうすればいいのか分からなかった--。
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最終出勤日、部署のみんなから花束を渡された。「本当にお世話になりました」と送り出され、思わず胸が熱くなる。ここまでは、よくある光景だった。でも、そのあとだった。うれしいはずの出来事なのに、なぜか素直に喜びきれない。あのとき感じた“戸惑い”の理由とは--。
○事例2. 静かに終わるはずだったのに…最後に届いた“メッセージ”とは
「本当にあった退職・離職話 第25回」より
このあと、思っていた終わり方にはならなかった--。
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退職日、社内チャットを抜けようと画面を開く。「これで終わりか」と、どこかあっさりした気持ちでいた。ここまでは、想像していた通りだった。でも、そのあとだった。
次々と届いた言葉に、思わず手が止まる。ただ抜けるだけのはずだった最後が、まったく違うものになっていく。あのとき届いた“メッセージ”とは--。
○事例3. 前の職場の上司から着信…「怖いな」と思った直後、まさかの一言
「本当にあった退職・離職話 第47回」より
このあと、想像していた言葉は返ってこなかった--。
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前の職場の上司から突然の着信。「なんか怖いな…」と身構えながら電話に出る。ここまでは、嫌な予感しかなかった。でも、そのあとだった。告げられたのは、想像していたものとはまったく違う言葉。過去の印象とは少し違う、そのやり取りの中で見えたものとは--。
○小さな違和感が「辞める理由」になるとき
退職というと、強い対立やはっきりした理由を思い浮かべがちです。しかし実際には、今回のように「思っていたのと違う」出来事が、あとから印象に残ることも少なくありません。
あっさり終わるはずだったり、何もないと思っていた関係の中に、思いがけない温度を感じたり--。
「辞める」と決めたあとに見えてくるものは、人それぞれです。そのひとつひとつが、あとから振り返ったときに意味を持つのかもしれません。
青木ぼんろ 会社員。日々のことを漫画に描いたりしています。おそらく誰の人生にも、何の影響も及ぼさない漫画ですが良かったら。 【twitter:@aobonro】 https://twitter.com/aobonro この著者の記事一覧はこちら