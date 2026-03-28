2026年10月放送開始、TVアニメ『転生ゴブリンだけど質問ある？』ティザーPV公開！

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先日、2026年10月放送開始が発表されたTVアニメ『転生ゴブリンだけど質問ある？』のティザーPVが公開された。

元サラリーマンで短命な種族のゴブリンに転生した本作の主人公・アキラ（CV: 戸谷菊之介）や本作のヒロインのカレン（CV：日笠陽子）、クロエ（CV: 橘 杏咲）をはじめとしたメインキャラクター達、個性豊かなゴブリン達が登場する、今後の期待が高まるPVとなっている。

また、3月28日（土）・29日（日）に開催されるAnimeJapan2026「博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブース」にて主人公アキラのお面を特別無料配布。さらに3月29日（日）には同会場で本作のアニメ化決定記念イベントの開催も決定しているのでぜひ参加してほしい。

●イベント情報

AnimeJapan2026

『転生ゴブリンだけど質問ある？』アニメ化決定したけど質問ある？スペシャルステージ

3月29日（日）16時10分〜16時40分

会場：東京ビッグサイト（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）

東5ホール 博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブース (J-45)

出演：戸谷菊之介、日笠陽子、橘 杏咲 司会：森 遥香

「AnimeJapan2026」博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブースにて

3月28日（土）・29日（日）両日、TVアニメ「転生ゴブリンだけど質問ある？」アキラお面 特別無料配布決定！

配布場所：東京ビッグサイト（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）

東5ホール 博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブース (J-45)

※配布枚数には限りがございます。

●作品情報

TVアニメ『転生ゴブリンだけど質問ある？』

2026年10月TV放送開始！

【スタッフ】

原作：三木なずな

漫画：荒木 宰（集英社/となりのヤングジャンプ『転生ゴブリンだけど質問ある？』）

監督：河原龍太

シリーズ構成・脚本：百瀬祐一郎

キャラクターデザイン：齊田博之

音響監督：森下広人

音楽：タケノコ少年

音楽制作：インクストゥエンター

アニメーション制作：BAKKKA

【キャスト】

アキラ：戸谷菊之介

カレン：日笠陽子

クロエ：橘 杏咲

＜イントロダクション＞

部下からの信頼が厚いサラリーマン・八神彰は車道に飛び出した子供を庇って絶命した…はずだったが、異種族 “ゴブリン”に転生していた。ゴブリンの寿命はわずか7日。しかし、転生時に与えられたスキル【人間80年】によって、先立っていくゴブリンから数々のスキルを受け継いでいく。

そんなアキラのもとへ魔族やエルフ、更にはドラゴンなども集まってきて…

“ゴブリン”が巻き起こす最強無双ファンタジー、ここに開幕！

(C)三木なずな・荒木宰／集英社

関連リンク

『転生ゴブリンだけど質問ある？』公式サイト

https://tengobu-anime.com