来週の主な予定 欧州3月消費者物価指数 米雇用統計に日銀主な意見 パウエルFRB議長 来週の主な予定 欧州3月消費者物価指数 米雇用統計に日銀主な意見 パウエルFRB議長

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来週の主な予定 欧州3月消費者物価指数 米雇用統計に日銀主な意見 パウエルFRB議長



・欧州3月消費者物価指数 米イラン戦争の影響が色濃く反映、インフレ急加速へ

・東京3月消費者物価指数 エネルギー価格高騰が政府物価高対策を相殺で横ばいか

・日銀3月主な意見 植田総裁が円安や原油高に言及、市場はやや「タカ派」と判断

・米雇用統計 雇用者数増加に転じる見込み、2月のストライキや悪天候から回復



28日（土）

全米各地で「ノー・キングス（王様はいらない）」抗議デモ実施



29日（日）

英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）



30日（月）

日銀主な意見（3月18日-19日開催分）

ドイツ消費者物価指数・速報値（3月）

パウエルFRB議長、討論会出席（質疑応答あり）

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

米連邦議会上院イースター休暇のため休会（4月10日まで）



31日（火）

日銀国債買い入れ予定（4月-6月）

日本雇用統計（2月）

東京都消費者物価指数（3月）

豪中銀議事録（3月17日開催分）

中国製造業PMI・非製造業PMI（3月）

フランス消費者物価指数・速報値（3月）

ユーロ圏消費者物価指数・速報値（3月）

米求人件数（2月）

米シカゴ購買部協会景気指数（3月）

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）

パネッタ伊中銀総裁、イベント講演

ミュラー・エストニア中銀総裁、最新経済予測公表

カジミール・スロバキア中銀総裁、最新経済予測公表

スレイペン・オ​ランダ中銀総裁、イベント講演

ボウマンFRB副議長、討論会出席（質疑応答あり）

バーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）



4月1日（水）

日銀短観（第1四半期）

中国RatingDog製造業PMI（3月）

カナダ中銀議事録（3月18日開催分）

米週間石油在庫統計

米自動車販売（3月）

米ADP雇用者数（3月）

米小売売上高（2月）

米製造業PMI確報値（3月）

米ISM製造業景気指数（3月）

チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演

バーFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）

ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）



2日（木）

韓国消費者物価指数（3月）

ECB経済報告

英DMPインフレ調査（3月）

スイス消費者物価指数（3月）

米貿易収支（2月）

米新規失業保険申請件数（28日終了週）

ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席



3日（金）

中国RatingDog非製造業PMI（3月）

米雇用統計（3月）

米非製造業PMI確報値（3月）

ラデブ・ブルガリア中銀総裁、イベント講演

グッドフライデーのため英欧米オセアニア香港休場、米債券市場短縮取引



※予定は変更することがあります

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