為替相場まとめ３月２３日から３月２７日の週
２３日からの週は、地政学リスクに振り回された。トランプ米大統領とイランの応酬が激化し、軍事攻撃の警告から協議示唆、延期、そして再び強硬姿勢へとヘッドラインが目まぐるしく変化した。原油価格が101ドル台から84ドル台へ急落し、その後90ドル前後へ反発するなど、関連市場も大きく揺れ動いた。ドル円は158から160円手前で大きく振幅し、有事のドル買いが優勢となる一方、停戦期待が出るたび急落する不安定な値動きが続いた。週末を前にしたドル高局面ではついに160円台に乗せ、160.41円までと2024年7月以来のドル高円安となった。ユーロドルやポンドドルもドル主導で上下動し、欧州指標や要人発言の影響は限定的だった。クロス円も株価や原油、金利の変動に連動して短期的な揺れが中心となり、方向感を欠いた。市場の主導権は完全に中東情勢のヘッドラインに握られ、停戦期待と軍事リスクが交互に現れることで、リスクのオン・オフが短時間で切り替わる極めて神経質な地合いとなった。さらに四半期末要因やオプションカットが値動きを抑制する局面も見られた。結果として、地政学リスクが為替・原油・株式を同時に揺らす複合ショック型の週となり、PMIやCPIといったファンダメンタルズは二次的な存在にとどまった。
（２３日）
東京市場は、有事のドル買いが優勢。先週半ばに159.90円を付けたドル円は、週末にかけてのドル買いの流れを引き継ぎ、週明けの東京市場でも159円台前半でスタートした。週末にトランプ米大統領がイランに対し、48時間以内のホルムズ海峡完全開放を要求し、応じない場合は発電施設などへの攻撃を強めると警告。イラン側が強く反発して事態深刻化が懸念される中、有事のドル買いが優勢となった。ドル円は午後にもう一段上昇して159.60円台を付けた。ユーロドルも午後に入ってドル高が強まり1.1523ドルまで下落、ポンドドルも1.33ドルを割り込み1.3280ドル台を付けた。クロス円は、ユーロ円が午前の上昇後、午後はユーロ安ドル高に押されて183.80円台へ反落し、ポンド円も午前の212.75円から212.00円近くまで下落するなど、午後にかけて全般的にドル高が進行した。
ロンドン市場は、流れが反転した。序盤はイラン情勢をにらんだ有事のドル買いが優勢となり、ドル円は東京市場の高値を超え159.66円まで上昇。ユーロドルは1.15ドル割れの1.1485ドル、ポンドドルは1.3257ドルまで下落し、豪ドルも急落するなどドル高が加速した。しかし、トランプ米大統領が「イランと建設的な協議を行った」として軍事攻撃の5日間延期を指示したと発言すると、相場は一気に反転した。有事のドル買いムードは急速に後退し、ドル円は158.20円台まで急落。ユーロドルは1.1618ドル前後、豪ドルは0.7040ドル台へ急反発した。また、NY原油先物も101ドル台から一時84ドル台まで暴落するなど市場は大きく揺さぶられた。クロス円もドル主導の動きの中で荒っぽい上下動を見せる不安定な展開となった。
NY市場では、ドルの戻り売りが優勢だった。ドル円は一時158円割れを試す展開に。日中は再び160円をうかがう動きもあったが上値を拒まれた。中東情勢が混迷する中、トランプ大統領がイランへの軍事攻撃を5日間延期すると投稿したことで市場の雰囲気は急変。ただ状況は流動的で、ヘッドラインに左右されやすい神経質な相場が続いている。ユーロドルは買い戻しが進み一時1.16ドル台半ばへ上昇し21日線を上抜けた。ユーロは紛争前の大規模な買い越しポジション解消リスクも指摘されているが、エネルギー価格が落ち着けばシナリオは変わる。ポンドドルも一時1.34ドル台後半へ上昇し200日線を突破。英中銀の利上げ期待は、中東情勢の安定化期待から年4回利上げの織り込みが後退し、現在は年3回の確率を50％程度で織り込んでいる。
（２３日）
東京市場は、有事のドル買いが優勢。先週半ばに159.90円を付けたドル円は、週末にかけてのドル買いの流れを引き継ぎ、週明けの東京市場でも159円台前半でスタートした。週末にトランプ米大統領がイランに対し、48時間以内のホルムズ海峡完全開放を要求し、応じない場合は発電施設などへの攻撃を強めると警告。イラン側が強く反発して事態深刻化が懸念される中、有事のドル買いが優勢となった。ドル円は午後にもう一段上昇して159.60円台を付けた。ユーロドルも午後に入ってドル高が強まり1.1523ドルまで下落、ポンドドルも1.33ドルを割り込み1.3280ドル台を付けた。クロス円は、ユーロ円が午前の上昇後、午後はユーロ安ドル高に押されて183.80円台へ反落し、ポンド円も午前の212.75円から212.00円近くまで下落するなど、午後にかけて全般的にドル高が進行した。
ロンドン市場は、流れが反転した。序盤はイラン情勢をにらんだ有事のドル買いが優勢となり、ドル円は東京市場の高値を超え159.66円まで上昇。ユーロドルは1.15ドル割れの1.1485ドル、ポンドドルは1.3257ドルまで下落し、豪ドルも急落するなどドル高が加速した。しかし、トランプ米大統領が「イランと建設的な協議を行った」として軍事攻撃の5日間延期を指示したと発言すると、相場は一気に反転した。有事のドル買いムードは急速に後退し、ドル円は158.20円台まで急落。ユーロドルは1.1618ドル前後、豪ドルは0.7040ドル台へ急反発した。また、NY原油先物も101ドル台から一時84ドル台まで暴落するなど市場は大きく揺さぶられた。クロス円もドル主導の動きの中で荒っぽい上下動を見せる不安定な展開となった。
NY市場では、ドルの戻り売りが優勢だった。ドル円は一時158円割れを試す展開に。日中は再び160円をうかがう動きもあったが上値を拒まれた。中東情勢が混迷する中、トランプ大統領がイランへの軍事攻撃を5日間延期すると投稿したことで市場の雰囲気は急変。ただ状況は流動的で、ヘッドラインに左右されやすい神経質な相場が続いている。ユーロドルは買い戻しが進み一時1.16ドル台半ばへ上昇し21日線を上抜けた。ユーロは紛争前の大規模な買い越しポジション解消リスクも指摘されているが、エネルギー価格が落ち着けばシナリオは変わる。ポンドドルも一時1.34ドル台後半へ上昇し200日線を突破。英中銀の利上げ期待は、中東情勢の安定化期待から年4回利上げの織り込みが後退し、現在は年3回の確率を50％程度で織り込んでいる。