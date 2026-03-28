東京・池袋のポケモンセンターで、女性店員が元交際相手の男に刺され死亡した事件。女性の首には少なくとも5か所以上の刺し傷があったことが分かりました。また、男は過去にストーカー規制法に基づく禁止命令が出た際に、「もう近づきません」と警視庁に話していたということです。

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中学校の卒業アルバムの写真。亡くなったポケモンセンターの店員・春川萌衣さん（21）です。

同級生によると、中学生のころはソフトテニス部に所属し、責任感が強く、率先してリーダーを務める性格だったといいます。

春川さんは、勤務先であるポケットモンスターのグッズ販売などを行う公式ショップ「ポケモンセンター」で、刃物で刺され亡くなりました。

27日午後10時半すぎ、「news zero」は、春川さんと小中学校が同じだった人に話を聞きました。

岩崎陽フィールドキャスター

「（春川さんは）どういった方だった？」

春川さんの知人

「一回も怒っているところとか、けんかをしているところだとか、誰かともめているところをみたことがなくて、誰にでも優しい人だなって感じていました。笑顔もそうだし、周りに接する態度もそうだし」

春川萌衣さん（21）

「ポケモンセンターで働くのが夢」

小学生のころからポケモン好きで、下敷きやキーホルダーなど、持ち物の多くがポケモンのグッズだったということです。

■夢の職場で元交際相手に…

夢の職場で、春川さんを刃物で刺したとみられる広川大起容疑者（26）は元交際相手であることが27日にわかりました。

事件が起きたのは東京・池袋の商業施設サンシャインシティにあるポケモンセンターです。

当時、ビル内には警報音のような音が鳴り響き、騒然としていました。

事件当時、ポケモンセンターで会計中だったという客の女性は…

事件当時店内に

「会計しようと並ぼうとしたときに、奥から棚とか大きいものが倒れた音がしたので、なんだろと思ったら人が奥からパニック状態で助けてとか、逃げてとか、ヘルプとか言いながら出て行くのが見えた。私たちも逃げたけど、レジのポールとかも、なぎ倒されるくらいパニックでみんな逃げてきた。叫びながらみんな逃げてる」

事件当時“ポケセン”に向かう

「怒号というか、ワーみたいな（声）が聞こえて、気がついたら警察が来て救急車まだかとか言って。さすまたとかシールド持った人たちが入ったり、でたりしてて、これはただごとじゃないと思った」

春川さんは、元交際相手の広川容疑者に刺されたものとみられ、捜査関係者によると、首には少なくとも5か所以上の刺し傷が確認されているということです。

強い殺意があったとみられる事件。当時の状況が徐々に明らかになってきました。

■逃げる間もなく襲われたか

事件当日、広川容疑者はポケモンセンターに入ると、まっすぐ春川さんの元へ向かったといいます。

そして、カウンターに入ると果物ナイフのような刃物で、春川さんの首などを複数回刺したということです。

カウンター内で作業中だった春川さんは、逃げる間もなく襲われたとみられています。

凶器となった刃物の柄の部分には、滑り止めとみられるタオルが巻かれていたということです。

その後、広川容疑者は自身の首を刺し、死亡しました。

■警視庁にストーカー被害を相談

過去、交際していた2人の間に一体、何があったのか。27日夜、捜査関係者への取材で、その変遷の一部が明らかになりました。

岩崎陽フィールドキャスター

「2人は、共通のアルバイト先だった八王子市内のファストフード店で知り合ったということです」

春川さんと広川容疑者は、知り合ってから10か月ほどで交際を開始しましたが、去年7月ごろ、春川さんがポケモンセンターに転職、2人は9か月ほど交際したのち、別れています。

そして、去年のクリスマス。春川さんが帰宅すると、自宅前に広川容疑者が置いた紙袋が。その中には…

「今夜中に連絡ください。助けてください」

こう書かれたメッセージカードとともに、ポケモンカードも入っていたといいます。

これをきっかけに、春川さんは警視庁にストーカー被害を相談したということです。

春川萌衣さん

「別れた元彼が付きまとってくる。仕事帰りに自宅までついてくることが何回かあった」

相談を受けた警視庁は危険と判断し、春川さんを自宅まで送り届けたところ、広川容疑者が自宅周辺に待ち伏せていて、移動に使われた車からは刃渡り10センチほどの果物ナイフが見つかったということです。

■ストーカー規制法違反疑いで逮捕も…

強い執着が確認されたことから、広川容疑者はストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。

調べに対して、容疑を認め…

広川大起容疑者

「復縁したかった。刃物は自分で買った。自殺を考えていた」

こう供述していたということです。

今年1月には、ストーカー規制法に基づく禁止命令が出され…

広川大起容疑者

「もう近づきません」

ただ、この際、カウンセリングについては拒否したということです。

その後、ストーカー規制法違反の罪と銃刀法違反の罪、春川さんに対する盗撮の罪で略式起訴され、罰金80万円を納付して釈放されました。

この間、春川さんは警視庁からの要請で、自宅に防犯カメラを設置したり、一時的に親族の家へ避難したりしていたといいます。

ただ、警視庁からの勤務先をポケモンセンターから変更してはどうかという提案については…

春川萌衣さん

「仕事はやめたくない」

広川容疑者から「ポケモンセンターのバイトはお前には似合わない、辞めろ」と言われたことがあるという春川さん。

「ポケモンセンターで働くのが夢だった」ため、仕事は続けると話したといいます。

広川容疑者の釈放後、警視庁は3回、春川さんに定期連絡をとっています。

最後の連絡は今月12日。このとき、春川さんは…

春川萌衣さん

「自宅にも職場にも押しかけはないので異常ありません」

■警視庁の定期連絡から2週間後に事件

しかし、それから2週間がたった26日、事件は発生しました。

事件を受け、春川さんの小中学校の同級生は悲しみを口にします。

小中学校の同級生

「言葉が出ない。1週間くらい前、バスに乗ってたら誰かと歩いているのを見た。声をかけておけばよかった」

また、春川さんを知る近隣住民は…

春川さんの近隣住民

「礼儀が正しくて、背が高くて、いい子だったのよ。家族でおつかいにも行ってましたし、みんなでおつかい行って、みんなで荷物持ってきてね。お母さんを手伝って、とってもいい子でしたよ。びっくりして涙が出る。かわいそうでさ」

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事件を受け、春川さんが勤務していたサンシャインシティのポケモンセンターは、当面、臨時休業するとしています。

警視庁は、事件の詳しい経緯について引き続き調べを進めています。

（3月27日放送『news zero』より）