デイケアの費用はどのくらい？内訳やほかの介護サービスとの比較を解説

デイケア（通所リハビリテーション）の利用を検討する際、月々の費用負担は重要な判断基準です。この記事では、要介護度別の基本料金や加算項目の内訳、デイサービスとの費用差を詳しく解説します。

負担軽減制度についても触れており、適切な予算計画を立てるための役立つ情報をお伝えします。介護保険サービスのなかでも、リハビリテーションに特化したデイケアは、心身機能の維持や回復を目指す方にとって心強い存在です。

しかし、医療専門職が配置されている分、ほかのサービスに比べて費用がどの程度かかるのか不安に感じる方も少なくありません。

まずはデイケアの費用体系を正しく理解して、準備を整えていきましょう。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

デイケアで発生する費用の全体像と内訳

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

デイケアを1日利用する場合の費用はどのくらいですか？

デイケアを1日（7時間以上8時間未満）利用する際の自己負担額は、介護保険の1割負担の方で、1,400円から2,500円程度が一般的な目安です。この金額には基本料金のほかに、食事代や入浴などのサービス加算が含まれます。利用者の要介護度や利用時間によって基本料金が変動するため、一概に固定ではありません。さらに食事代や教養娯楽費といった項目は、施設ごとに独自の設定がなされています。これらは介護保険の適用外となるため、全額を自己負担で支払う必要があります。1日の総額は施設の種類や提供内容によって異なる点に留意することが必要です。

デイケアの基本料金について教えてください。

デイケアの基本料金は、厚生労働省が定める介護報酬単位に基づいて算出されます。利用者の要介護度（要支援1～2、要介護1～5）が重くなるほど、1日あたりの単価は高くなる仕組みです。利用時間の区分（3時間以上4時間未満、6時間以上7時間未満など）、理学療法士や作業療法士といった専門職の配置状況も料金に関わります。通常規模の事業所か大規模な事業所かといった、施設の規模によっても単位数が異なります。ケアプランに沿った利用時間を確認し、ご自身の要介護度に対応する単位数を確認することが大切です。

サービス加算とはどのような場合に発生しますか？

サービス加算とは、基本料金に加えて提供される、特定の評価や特別なサービスに対して発生する料金です。代表的なものには、リハビリテーションマネジメント加算や、入浴介助加算などがあります。ほかにも栄養改善や口腔機能向上を目指す取り組みを行う場合に、それぞれの加算が算定されます。加算は利用者の状態や希望に合わせて、ケアマネジャーと相談したうえで決定されるものです。算定される加算の種類が多いほど、1日あたりの自己負担額は増加する傾向にあります。そのため、どの加算がなぜ必要なのかを事前に把握しておくことを推奨します。

要介護度によって自己負担額は変わりますか？

デイケアの費用は、利用者の要介護度に応じて変動する仕組みとなっています。要介護度が高いほど、身体状況に応じた手厚いケアや専門的なリハビリテーションが必要とされるためです。例えば、要介護1の方よりも要介護5の方のほうが、1回あたりの基本報酬単位数は高く設定されています。また、要支援1～2の方は介護予防通所リハビリテーションとして、月額定額制の料金体系が適用されるのが一般的です。一方で要介護1以上の方は、利用回数や時間に応じた従量課金制で計算されます。ご自身の介護認定結果によって、月間の予算が大きく変わる点に注意が必要です。

デイケア利用時に自己負担となる費用には何がありますか？

介護保険が適用されず、利用者が全額を負担する項目には、食費、おやつ代、おむつ代、教養娯楽費などがあります。これらは施設が独自に価格を設定できるため、事業所ごとに金額の差が生じます。食費は1食あたり600円から800円程度、イベント参加時の材料費やレクリエーション費用も実費負担です。これらの費用は介護保険の負担割合（1～3割）に関わらず、全額を支払わなければなりません。月々の請求額を確認する際は、保険対象分と対象外の合計金額を見ることが不可欠です。

医療的リハビリを受ける場合、費用に影響はありますか？

理学療法士らによる個別リハビリテーションを充実させる場合、特定の加算が発生して費用が増えることがあります。デイケアは、医師の指示に基づく医療的な視点でのリハビリテーションを行う場所です。そのため、短期集中リハビリテーション実施加算などの項目が追加される場合があります。これは退院直後や認定直後の集中的な改善を目指す際に算定されるものです。専門性の高いアプローチを受けることは、機能回復の促進に寄与します。一方で、その分だけ1日あたりの単位数が増えるため、コスト面とのバランスを検討する必要があります。

デイケアとほかの介護サービスとの費用比較

デイサービスとデイケアの費用にはどのような違いがありますか？

デイサービス（通所介護）とデイケア（通所リハビリテーション）を比べると、一般的にデイケアのほうが費用は高めに設定されています。その理由は、デイケアには医師の配置が義務付けられており、より医療的な体制が整っているためです。デイサービスは主に生活介護やレクリエーションが中心ですが、デイケアは機能回復訓練に特化しています。理学療法士などの専門職が常駐する分、基本報酬の単位数が高く設定されます。目的が交流なのか機能回復訓練なのかを明確にし、費用対効果を考えるのが適切です。

訪問リハビリを利用した場合の費用目安を教えてください。

訪問リハビリテーションは、専門職が自宅を訪問してリハビリテーションを行うサービスです。デイケアのような施設への通所とは異なり、1回（20分単位）あたりの料金設定となっています。一般的に、20分を2～3セット行い、1回あたりの自己負担は600円から900円程度です。デイケアの場合は食事代や施設維持費がかかりますが、訪問型はそれらが不要です。ただし、訪問リハビリテーションは滞在時間が短いため、トータルの時間はデイケアの方が長くなる傾向にあります。家のなかでの動作を改善したい場合は訪問、長時間の訓練や交流を求めるなら通所がよいでしょう。

リハビリ特化型デイサービスと比べた場合の費用差はありますか？

リハビリ特化型デイサービスは、デイケアよりも費用を抑えつつ運動を行えます。こちらはあくまでデイサービスの枠組みであり、医師の配置が必須ではないため基本料金が安価です。パワーリハビリテーション用のマシンを備えている施設が多く、運動不足解消や筋力維持を目的としています。対してデイケアは、疾患に対する医学的判断に基づいたリハビリテーションを行う場所です。より専門的な徒手療法や、医師の管理下での訓練を希望する場合はデイケアが選ばれます。費用を重視して運動機会を作りたい方は、リハビリ特化型デイサービスを検討する価値があります。

デイケア費用でおさえておくべきポイント

デイケア費用についておさえておくべきポイントはありますか？

デイケアの費用は、お住まいの地域の区分によって単価が補正される点に注意しましょう。人件費の高い都市部では、地方に比べて1単位あたりの単価が高くなるように設定されています。そのため、同じ要介護度で同じ時間利用しても、請求額が異なる場合があります。月途中で要介護度が変更になった場合は、日割り計算や区分変更に伴う精算が発生する場合もあるため、あらかじめ自治体のパンフレットなどで自分の地域の単価を確認しておきましょう。不明な点があれば、施設の相談員に具体的な月額の見積もりを依頼することをおすすめします。

介護保険負担を軽減できる制度や控除はありますか？

所得が一定基準以下の方であれば、高額介護サービス費という制度で負担を軽減できる可能性があります。これは1ヶ月の自己負担合計額が上限を超えた場合、超えた分が払い戻される仕組みです。また、デイケアは医療的な性質を持つため、支払った費用の一部が医療費控除の対象になる場合もあります。領収書は大切に保管し、確定申告の際に対象となるか確認しておきましょう。市区町村によっては、独自の減免制度や社会福祉法人による利用者負担軽減制度を設けていることもあります。これらを活用することで、デイケアのサービスを継続しやすくなるかもしれません。

費用面で不安がある場合、どこに相談すればよいですか？

まずは担当のケアマネジャーに相談し、ケアプランの範囲内で費用調整が可能か検討してみましょう。ケアマネジャーは各事業所の料金体系を把握しており、予算に応じたプランの組み直しを提案してくれます。また、お住まいの地域包括支援センターも、介護全般の相談窓口です。ここでは公的な助成制度の案内や、経済状況に応じたサービスの選び方について助言が受けられます。一人で抱え込まずに、行政の窓口や専門家に相談することで、解決の糸口が見つかるはずです。利用継続を第一に考えた、適切なアドバイスを求めてみましょう。

編集部まとめ

デイケア（通所リハビリテーション）の費用は、要介護度や利用時間、加算の有無によって決まります。食事代などの実費負担を含めると、1回あたりの自己負担額はデイサービスよりも高くなる傾向にあります。

しかし、専門職による手厚いリハビリテーションが受けられる点は、身体機能の回復を目指す方にとって大きなメリットです。高額介護サービス費や医療費控除といった制度を賢く利用することで、家計への負担を抑えることも可能です。

まずは、ケアマネジャーと話し合い、無理のない範囲でプランを作成しましょう。

参考文献

通所リハビリテーション 厚生労働省 老健局

介護報酬の算定 介護給付費分科会

通所リハビリテーションの利用者負担額

訪問リハビリテーションの報酬・基準について 介護給付費分科会

通所介護及び療養通所介護 介護給付費分科会

地域区分 厚生労働省 老健局

サービスにかかる利用料 厚生労働省

介護支援専門員（ケアマネジャー）厚生労働省

地域包括支援センターについて 厚生労働省