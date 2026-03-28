都立舎人公園（東京都足立区）で、「花と光のムーブメント 舎人公園～ネモフィラと百花の花景色～」が4月10日（金）から4月26日（日）まで開催される。入場無料。

今回で4回目の実施となる同イベントは、舎人公園の名物・ネモフィラの「青」をテーマに据え、春の花々からネモフィラブルーへと移ろう「色のストーリー」を、生花の装飾・イルミネーション・音響で表現する。

芝生広場ではネモフィラが一面に咲き、夜はライトアップで青く染まる。花壇横には六角形の花壇も新たに設けられ、マーガレットやラナンキュラスなど色とりどりの春の花々とネモフィラの青のコントラストも楽しめる。

芝生広場

メタセコイア並木のライトアップでは、イベント期間の前半（4月10日～4月19日）は3色のカラーライトで、後半（4月20日～4月26日）はブルー1色に染められる。噴水広場には花と蝶のオブジェが設置され、夜間は約5分間の「光のショー」が繰り返し行われ、水面への映り込みも見どころとなる。

噴水付近

令和8年度の「花と光のムーブメント」は舎人公園を皮切りに、葛西臨海公園、小金井公園、日比谷公園、狭山公園、木場公園の計6公園で順次開催される。今年度は5周年記念として、6公園のうち3公園でスタンプを集めるとオリジナル手ぬぐいが贈られるスタンプラリーも実施される。

イベント名

花と光のムーブメント 舎人公園～ネモフィラと百花の花景色～



開催期間

2026年4月10日（金）～4月26日（日）



ライトアップ時間

料金

月、火、水、木：18時00分～20時00分 金、土、日：18時00分～20時30分

入場無料

開催場所

都立舎人公園B地区