“勘違い”で殺人未遂の70代男に懲役17年　騒音トラブルに激怒→隣人を意識不明になるまで暴行【韓国】

韓国で騒音トラブルの加害者と誤解して隣人に暴行を加え、殺害を試みた70代の男に二審でも懲役17年が言い渡された。

【写真】騒音トラブルに激怒→70代住民を殺害した韓国人男性

3月27日、法曹界によると、大田（テジョン）高裁・第1-2刑事部（イ・ソンミ部長判事）は70代の男に対する殺人未遂容疑の控訴審判決公判で、被告側の控訴を棄却し、一審と同じ懲役17年を言い渡した。

男は昨年5月9日、大田のとある共同住宅で、隣人のA氏（67）の頭部などを数十回にわたって暴行して殺害しようとし、未遂に終わった容疑に問われている。

調べによると、男は日頃からBさんが層間騒音を起こしているせいで、自身に耳鳴りが生じていると疑っていた。

事件の約1カ月前には紛争調整委員会に苦情を申し立て、「A氏の自宅から騒音は発生していない」との通知を受けていたが、男は疑うのをやめなかった。そして、偶然遭遇したA氏に対して激昂し、暴行に及んだ。

ほかの住民の制止によって一命を取り留めたA氏だが、約3週間にわたって意識不明の状態に陥るほどの重傷を負った。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

「殺意はなく、心神耗弱状態だった」というA被告の主張を退けた二審裁判部は、「被害者に対して極めて激しい暴行を加え、その結果として甚大な被害が発生した点や、目撃者の証言などを踏まえると、殺害の意図があったと認められる」と指摘。「提出された証拠に照らせば、心神障害の主張も認められない。被害者の容態の深刻さや、家族による厳罰を求める嘆願などを考慮すれば、被告に有利となるよう量刑を変更すべきだとは判断できない」と判示した。

（記事提供＝時事ジャーナル）