「甘口の解説をお願いしたい」小川航基が“かつてのチームメイト”にリクエスト【日本代表／現地発】
「航基、ナイスシュート！」
ダンバートンでの日本代表の公開練習中、そんな声がピッチに響き渡る。現地３月26日、複数の選手が絡む組み立てからのシュート練習で、小川航基は何回もゴールネットを揺らしていた。
ぬかるんだピッチにもかかわらず、キックの精度が高く、身体の芯もぶれていない。所属先のNECでサブスタートが増えている現状が嘘のように、調子の良さをアピール。翌日、スコットランド戦前日の練習終了後、「シュートのフィーリングがだいぶ良さそうですね？」と尋ねると、「そうですね」と返答された。
「メンタルを含めたコンディションは悪くないですし、自分が出場したら必ず結果を残せる自信があります。いろんな意味で状態が整っている感覚がありますね」
セットプレーから点を取れる、それが小川の強みだ。
「セットプレーからの得点は相手に大きなダメージを与えます。本当にビッグチャンス。セットプレーで自分の良さを出せればチームを勝利に導けるはずです」
ちなみに、この日は横浜FCで一緒にプレーした中村俊輔さんと再会。動画配信サービス「U-NEXT」で日本対スコットランド戦の解説を務める中村さんについて、小川は「甘口の解説でお願いしたいですね」と記者団の笑いを誘っていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
ダンバートンでの日本代表の公開練習中、そんな声がピッチに響き渡る。現地３月26日、複数の選手が絡む組み立てからのシュート練習で、小川航基は何回もゴールネットを揺らしていた。
ぬかるんだピッチにもかかわらず、キックの精度が高く、身体の芯もぶれていない。所属先のNECでサブスタートが増えている現状が嘘のように、調子の良さをアピール。翌日、スコットランド戦前日の練習終了後、「シュートのフィーリングがだいぶ良さそうですね？」と尋ねると、「そうですね」と返答された。
セットプレーから点を取れる、それが小川の強みだ。
「セットプレーからの得点は相手に大きなダメージを与えます。本当にビッグチャンス。セットプレーで自分の良さを出せればチームを勝利に導けるはずです」
ちなみに、この日は横浜FCで一緒にプレーした中村俊輔さんと再会。動画配信サービス「U-NEXT」で日本対スコットランド戦の解説を務める中村さんについて、小川は「甘口の解説でお願いしたいですね」と記者団の笑いを誘っていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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