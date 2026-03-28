70歳・村上ショージ、健康的な朝食を披露「卵焼き、上手ですね」「身体に優しい朝ごはん」
お笑い芸人の村上ショージ（70）が27日、自身のインスタグラムを更新。健康的な朝食を披露した。
【写真】「卵焼き、上手ですね」村上ショージが披露したおかゆメインの“健康的な朝食”
村上は「今日はおかゆで朝メシいただきます 今日はいい天気 桜も元気頑張ろう」とつづり、梅干しののったおかゆに卵焼きや野菜など、彩り鮮やかなおかずが添えられた朝食の写真をアップした。
この投稿にファンからは「卵焼き、上手ですねー 黄色が綺麗」「身体に優しい朝ごはん！最高ですね」「彩り鮮やかな朝ごはんで栄養たっぷり」「ショージさん見習ってお野菜も食べなくちゃ」「今日も､めっちゃ美味そう こんなご飯食べてみたいですねー」などのコメントが寄せられている。
【写真】「卵焼き、上手ですね」村上ショージが披露したおかゆメインの“健康的な朝食”
村上は「今日はおかゆで朝メシいただきます 今日はいい天気 桜も元気頑張ろう」とつづり、梅干しののったおかゆに卵焼きや野菜など、彩り鮮やかなおかずが添えられた朝食の写真をアップした。
この投稿にファンからは「卵焼き、上手ですねー 黄色が綺麗」「身体に優しい朝ごはん！最高ですね」「彩り鮮やかな朝ごはんで栄養たっぷり」「ショージさん見習ってお野菜も食べなくちゃ」「今日も､めっちゃ美味そう こんなご飯食べてみたいですねー」などのコメントが寄せられている。