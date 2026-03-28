あの、“変な意味”で特別視されていた中学時代 支えてくれた恩師の裏での行動に驚がく「知らなかった…」
アーティスト・タレントのあのが27日放送のTBS系トーク番組『A-Studio+』（毎週金曜 後11：00）に出演。中学時代の恩師が語った事実に驚きの声を上げた。
【写真】あのちゃん“七変化” うさぎ、お嬢様風、チャイナ服
冒頭に「あまり個人情報を話したくない」と語り、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔を笑わせる場面からスタート。それでもトークが進むにつれ、これまで語られなかった私生活や活動の原点を明かした。
番組ではあのが中学時代に世話になったという保健室の先生にも取材。あのは驚きつつも不登校気味だった当時、保健室が居場所だったことを振り返り、「ほかの先生から変な意味で特別視されていた」と告白。給食なども別教室で食べていたと いうが、「（保健室の）先生はほかの子と変わらず接してくれた」と語った。
また鶴瓶は「知らんやろうけど」と前置きすると、先生はずっとあのの母親とやりとりを続け、あのの状況を報告していたことを明かした。これにはあのも「ええ！知らなかったです…怖い。本当にこれ（A-Studio+）がなかったら知らなかったです。一生、この事実」と動揺。しかし、次第に明らかになる母親の愛情の深さに「そうなんですか…すごい迷惑をかけたので。知らなかった…」と心からの感謝を感じているようだった。
【写真】あのちゃん“七変化” うさぎ、お嬢様風、チャイナ服
冒頭に「あまり個人情報を話したくない」と語り、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔を笑わせる場面からスタート。それでもトークが進むにつれ、これまで語られなかった私生活や活動の原点を明かした。
番組ではあのが中学時代に世話になったという保健室の先生にも取材。あのは驚きつつも不登校気味だった当時、保健室が居場所だったことを振り返り、「ほかの先生から変な意味で特別視されていた」と告白。給食なども別教室で食べていたと いうが、「（保健室の）先生はほかの子と変わらず接してくれた」と語った。