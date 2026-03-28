Samsungの次期横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold8」の仕様について、詳細なリーク情報が伝えられています。

↑技術はもっと進歩する（画像提供／Samsung）。

Galaxy Z Fold8は現行モデル（Z Fold7）と同様に、6.5インチのカバーディスプレイと8インチのメインディスプレイを搭載する見込みだと著名リーカーのAnthony氏（@TheGalox_）は述べています。

特筆すべきは新型の折りたたみ画面で、レーザー加工を施した金属プレートと「デュアルUTG（超薄型ガラス）」構造が採用されると報じられています。

これにより、ディスプレイの折り目がほぼ解消される可能性が高まりました。なお、Samsung Displayはこの技術を用いたパネルをCES 2026で披露しています。

また、プロセッサには強力な「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を採用し、メモリ（RAM）は12GBまたは16GB、ストレージは256GB、512GB、1TBの選択肢が用意されると予想されています。

さらに、バッテリー容量は5000mAhに増量され、45Wの有線高速充電に対応する見込み。前モデル（4400mAh／25W充電）から大幅にアップグレードすることになります。

一方、背面カメラの構成は、200MP（メイン）、50MP（超広角）、10MP（3倍光学ズーム望遠）になると伝えられています。Galaxy Z Fold7は200MP／12MP／10MPであるため、超広角カメラの解像度が4倍以上に向上することになります。

Galaxy Z Fold8は現行モデルよりも薄型かつ軽量化される見通しです。これが事実であれば、バッテリー容量の増加、折り目の低減、そして筐体のスリム化を同時に実現することになり、大きな技術的進歩といえそうです。

Source: Anthony（@TheGalox_）

Via SamMobile

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