《NEW》大量の服もすっきり収まる♡【3COINS】シンプルデザインが嬉しい「収納ボックス」

暖かな日差しを感じる日が増えてきた近頃は、冬服から春服への衣替えを始めている人もいるはず。衣替えのタイミングに合わせて、洋服の収納を整えたいと考えているなら、【3COINS（スリーコインズ）】の便利な収納グッズをチェックしてみて。今回は、衣類をすっきり収納でき、シンプルなデザインも魅力的な3COINSの「収納ボックス」を紹介します。

半透明だから中身がすぐわかる

3COINS公式サイトの「【新生活準備】収納アイテム特集」記事で「超ロングセラー！ 3COINSの収納といえばコレ！」と紹介されている「クリア収納シリーズ」。半透明で中身も把握しやすく、デザインはシンプルながらおしゃれ、サイズ展開も豊富です。素材はポリプロピレンで、水や汚れを防ぎやすく、洋服収納以外でも活躍するはず。約縦26 × 横37 × 奥行26cmの「フタ付きクリアワイドボックス」は、ボリュームのあるニットやセーターなどを収納するのに使いやすそう。

高いところに収納しても取り出しラクラク

「フタ付きクリアスクエアボックス」は、約縦31 × 横34 × 奥行33cmのサイズで高さがあり、正面から見た時に正方形寄りの形状が特徴。洋服を収納するのはもちろん、冬物のブランケットや毛布などを収納したいときにも便利かも。クリア収納シリーズには、正面に取っ手が付いているため、クローゼットの上段など、高いところに収納しても取り出しやすそうです。

3COINSの「収納ボックス」は、インテリアの邪魔にならないシンプルデザインで、使い勝手も良さそう。同じシリーズで組み合わせると統一感が出て、より一層整ったインテリアに仕上げられるはず。衣替えや模様替えを検討している人は、ぜひチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる