長崎MFマテウス・ジェズスのシュートが話題に

Jリーグ公式YouTubeがGK泣かせの“悪魔級”シュートをまとめたゴール集を公開した。

ゴラッソ連発の助っ人MFの存在に「やべぇな」「笑っちゃう」と注目が集まっている。

動画では今季の百年構想リーグで生まれた得点の中から、軌道の読みにくい無回転シュートや鋭く変化するカーブシュート、GKが伸ばした手を弾くほど強烈なシュートなど「GKの泣かせの魔球」ゴールがピックアップされた。

様々な選手のゴールが集められているなかでも、とりわけ目を引くのは動画のオープニングから3連続で登場するV・ファーレン長崎の10番を背負うMFマテウス・ジェズスだ。

第4節セレッソ大阪戦（1-0）で決めたエリア外から決勝ミドルに始まり、続く第5節の古巣ガンバ大阪戦（2-3）で決めた振り返りざまのカーブショットと直接FK弾の3ゴールが取り上げられた。

この28歳のブラジル人助っ人の活躍に対し、「ジェズスやべぇな」「マテウス・ジェズス集」「ジェズスだけゲームでチート選手使ってるみたいなゴールばっか」「モンスター」「何回見ても笑っちゃうぐらいすごいシュート」「J1ではどうだろ？と思ってたら杞憂だった」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）