モデルで女優の足川結珠（ゆず）が、２７日にショートドラマアプリ「ＰＯＰＣＯＲＮ」で配信開始した縦型ドラマ「ＯＪとＪＫ―コワモテおじとゲキツツヨＪＫ―」でドラマ初主演を飾った。ストーリーをけん引する極道の真田組組長の娘・真田衣織役を演じる。

強面（こわもて）すぎる現代文教師（西村佳祐）が、その外見から極道関係者と誤解され、用心棒のような存在として巻き込まれていくラブコメディー。足川はアクションにも初挑戦し、新たな一面を見せている。

主演でのオファーに、足川は「お話をいただいた時は『私が？』と驚きました。初めての縦型ドラマでもあり、ワクワクしながら臨みました」。現場では「共演者の皆さまが温かく接してくださり、緊張もすぐにほぐれて、素敵な環境の中で演じることができました。コメディー要素も多く、撮影中も楽しく過ごさせていただきました。思わずクスッと笑えるシーンや、キュンとする瞬間もある作品です。老若男女問わず、たくさんの方に楽しんでいただけたらうれしいです。初主演ということで、多くの方に届いてほしいという思いで取り組みました」とコメントした。