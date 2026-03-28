☆巨人―阪神（１４：００・東京ドーム）巨人＝ハワード、阪神＝高橋

巨人は開幕戦をルーキー、竹丸の好投や新外国人ダルベックが活躍し、３―１で昨季のセ王者・阪神に勝利し、白星発進した。２戦目は楽天から移籍加入したハワードが先発するが、２連勝として開幕カード勝ち越しを決めることができるか。開幕カード勝ち越しとなると２０１３年の広島戦から１４年連続開幕カード勝ち越し（すでにプロ野球最長）となる。

巨人の１３年以降の開幕カードの勝敗と相手は

１３年 〇△○ 広島

１４年 〇●〇 阪神

１５年 〇●〇 ＤｅＮＡ

１６年 〇〇〇 ヤクルト

１７年 〇〇〇 中日

１８年 ●〇〇 阪神

１９年 ●〇〇 広島

２０年 〇〇〇 阪神

２１年 〇〇△ ＤｅＮＡ

２２年 〇〇● 中日

２３年 ●〇〇 中日

２４年 〇〇● 阪神

２５年 〇〇〇 ヤクルト

２６年 〇 阪神

（その他のカード）

☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝入江、ヤクルト＝山野

☆広島―中日（１４：００・マツダスタジアム）広島＝ターノック、中日＝桜井

☆ロッテ―西武（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝田中、西武＝武内

☆オリックス―楽天（１４：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、楽天＝滝中

☆ソフトバンク―日本ハム（１３：３０・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝松本晴、日本ハム＝北山

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順