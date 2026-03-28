ＮＨＫ Ｅテレの人気番組「みいつけた！」の４代目スイちゃんとして人気を集めた、子役の増田梨沙（１２）が小学校を卒業したと報告した。

２７日までに自身のインスタグラムを更新し「小学校を卒業しました」と伝えた。「この６年間で身長は４０ｃｍ伸びて、給食もたくさんおかわりできるようになりました」と身長が爆伸び！

「うまくいかないときや悩んだとき、何度も友達が助けてくれました。そんな仲間に出会えたことはずっと大切な宝物です」と友人の存在に感謝。「支えてくださった先生方、見守ってくれた家族にも心から感謝しています。そして、いつも家族のように心配や応援をしてくださる皆さん、本当にありがとうございます。４月から中学生。学業とお仕事、ちらも自分のペースで頑張っていきたいです」とつづった。

華やかなはかま姿で卒業証書を手にニッコリ。また入学当初のピカピカのランドセルを背負った写真もアップした。フォロワーは「身長もそんなに伸びたんですね」「あんな小さい頃から４０ｃｍも身長伸びたのね…」「あんなにちっちゃかったのに、あっというまに中学生なんだね！感慨深くてなんだか泣ける」「スイちゃんの時は小さかったのに気がついたらもう中学生になることにびっくりです」「大きくなったね〜と親戚のおばちゃん感覚になってしまいます」「袴コーデも、メッチャお美しく、とっても可愛い感じです」「どんどんお姉さん」と成長ぶりに驚いた。

増田はＮＨＫ Ｅテレの人気番組「みいつけた！」の４代目スイちゃんとして人気に。２０１９年４月から出演し、２４年３月で卒業した。その後は日本テレビ系「放課後カルテ」や今年のフジテレビ系「日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった」、日本テレビ系「ダメマネ！―ダメなタレント、マネジメントします―」などの話題作に続々と出演している。