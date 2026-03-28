イングランド、ＤＦホワイトが先制点も終了間際にＰＫ献上でウルグアイと１―１ドロー…３１日に日本戦
◆国際親善試合 イングランド１―１ウルグアイ（２７日、ウェンブリー・スタジアム）
現地時間３１日に日本と対戦するイングランドは南米予選４位通過のウルグアイと対戦し、終了間際に追いつかれ、１―１で引き分けた。
イングランドは０―０で迎えた後半３６分、チェルシー所属ＭＦパーマーが蹴った右ＣＫから、ニアで味方が飛び込み、ボールが流れたところをファーでＤＦホワイトが押し込んで均衡を破った。
だが、後半アディショナルタイム、ウルグアイは右サイドからクロスを入れると、ファーでサナブリアが折り返し、中央のビニャスがイングランドのホワイトにファウルを受け、ＰＫを獲得。これを同ＡＴ４分、バルベルデが左隅に決め、同点とした。
トゥヘル監督率いるイングランドはＷ杯でＬ組に入り、クロアチア、ガーナ、パナマと同組。この日はＭＦベリンガムが欠場した。３１日（日本時間１日）には日本代表とウェンブリーでテストマッチを行う。
◆イングランド代表のスタメン（４―２―３―１）
ＧＫ トラッフォード
ＤＦ リブラメント、トモリ、マグワイア、スペンス
ＭＦ ガーナー、ヘンダーソン（主将）、マドゥエケ、フォーデン、ラッシュフォード
ＦＷ ソランキ