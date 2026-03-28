◆国際親善試合 イングランド１―１ウルグアイ（２７日、ウェンブリー・スタジアム）

現地時間３１日に日本と対戦するイングランドは南米予選４位通過のウルグアイと対戦し、終了間際に追いつかれ、１―１で引き分けた。

イングランドは０―０で迎えた後半３６分、チェルシー所属ＭＦパーマーが蹴った右ＣＫから、ニアで味方が飛び込み、ボールが流れたところをファーでＤＦホワイトが押し込んで均衡を破った。

だが、後半アディショナルタイム、ウルグアイは右サイドからクロスを入れると、ファーでサナブリアが折り返し、中央のビニャスがイングランドのホワイトにファウルを受け、ＰＫを獲得。これを同ＡＴ４分、バルベルデが左隅に決め、同点とした。

トゥヘル監督率いるイングランドはＷ杯でＬ組に入り、クロアチア、ガーナ、パナマと同組。この日はＭＦベリンガムが欠場した。３１日（日本時間１日）には日本代表とウェンブリーでテストマッチを行う。

◆イングランド代表のスタメン（４―２―３―１）

ＧＫ トラッフォード

ＤＦ リブラメント、トモリ、マグワイア、スペンス

ＭＦ ガーナー、ヘンダーソン（主将）、マドゥエケ、フォーデン、ラッシュフォード

ＦＷ ソランキ