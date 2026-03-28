アメリカのトランプ大統領は26日、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を来月6日まで延期すると表明しました。「協議は極めて順調に進んでいる」と主張するトランプ大統領ですが、イランへの攻撃から28日で1か月、収束の兆しは見えていません。

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■ホワイトハウス投稿の動画 逆再生すると…

日本時間の27日、アメリカ・ホワイトハウスが“内緒”の絵文字と一緒に投稿した動画。これを逆再生してみると…。

ホワイトハウスのSNS

「（音声で）あす刺激的な発表がある」

“意味深長な投稿”がされる中…。トランプ大統領がSNSに投稿したのは、イランの発電所への攻撃についてです。

トランプ大統領のSNS（26日投稿）

「イラン政府の要請を受け、発電所への攻撃を10日間延期する」

「協議は極めて順調に進んでいる」

「5日間延期」としていたイランの発電所への攻撃を、再び延期すると発表しました。

トランプ大統領は「イラン政府の要請」としていますが、ウォール・ストリート・ジャーナルは交渉の仲介関係者の話として、イラン側は延期を求めていないと伝えています。

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依然として双方の主張に食い違いが生じていますが、専門家は、仲介国を通じた意思疎通は続いているとみています。ただ…。

アメリカ政治に詳しい明海大学・小谷哲男教授

「それぞれの具体的な内容について意思の疎通をしているわけではない。交渉や協議と呼べるものではない。トランプ大統領としては、これをポジティブに評価して積極的に発信することで、原油価格の安定につなげたい考え」

マーケットを安心させるための“誇張”だと指摘します。

■イランからの“贈り物”の正体 トランプ氏が明かす

そして、明らかになったのは、トランプ大統領が24日に受け取ったとしていたイランからの“高価な価値のある贈り物”の正体です。

トランプ大統領

「“贈り物”の中身を教えてもいいよね？」

米・ウィトコフ中東特使

「あなたが望むなら」

トランプ大統領

「タンカーがホルムズ海峡を通過している。パキスタン船籍だと思う」

イランがタンカー10隻の通航を許可したことが、イランからの“贈り物”だったと話しました。

こうした中、イランの革命防衛隊は27日、ホルムズ海峡について、アメリカ・イスラエルとその同盟国に出入りする船舶の通航を禁止するとして、改めて“封鎖”を宣言しました。

■「原油高」食卓にも影響 輸入肉やトレーなども…

海上輸送の要衝、ホルムズ海峡“封鎖”の波紋は、私たちの食卓にも迫っています。

神奈川・横浜市で

「売り場には、外国産のお肉が数多く並んでいます」

アメリカ産など輸入肉を扱う横浜市のスーパーでは「原油高」などによる輸送コストの高騰に頭を悩ませていて…。

スーパーの部長

「アメリカ産の牛タン100グラム699円が、4月になったら＋200円」

来月から値上げをせざるを得ない状況に。

さらに懸念していたのが、トレーなどの資材の値上げです。

スーパーの部長

「原料も相場高になり資材も上がると、ダブルパンチで値上げになるので、値上げ幅が大きく感じることが、この先出てくるかもしれない。私20年以上やってますが、今までにない高さの値段」

世界に混乱を与えている、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃から、28日で1か月です。

（3月27日放送『news zero』より）