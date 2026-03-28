“誰かに依存しない”新オーダーは「狙っていた形そのもの」 ドジャースのつながる打線に公式も太鼓判の「描いていた理想形」
大谷に本塁打が生まれなかった中でも、ドジャースは打線のつながりで8得点を奪った(C)Getty Images
メジャーリーグのレギュラーシーズンが開幕し、ドジャース打線がいきなりその破壊力を示した。開幕戦のダイヤモンドバックス戦では、試合中盤以降に打線がつながり、理想的な得点パターンで相手投手陣を攻略した。
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象徴的だったのは0-2で迎えた5回だ。マックス・マンシー、テオスカー・ヘルナンデスの連打で好機を作ると、アンディ・パヘスが3ランを放ち逆転。さらに満塁からウィル・スミスの内野安打で加点し、打線が途切れず機能した。
7回もその流れは続く。死球で出塁した大谷翔平を起点に、カイル・タッカーの長打、ムーキー・ベッツの適時打で加点。さらにウィル・スミスの2ランも飛び出し、一気にリードを広げた。
パヘスの一発、ベッツやスミスといった主力の安定した働きに加え、新加入のタッカーも勝負強さを発揮。スタメン9人中8人が安打を記録するなど、“誰かに依存しない打線”が機能した形だ。
試合後、メジャー公式サイト『MLB.com』もこの日の打線に注目。一発を放ったパヘスが「8番に座っていること自体が強力」と位置づけたほか、タッカーの一打についても言及し、「打線の厚みは一層増した」と評価した。さらに「開幕戦では打線全体から得点が生まれた」と続け、「オフに描いていた理想形そのもの」と分析している。
デーブ・ロバーツ監督も「狙っていた形そのもの。こういう形を狙って、この打線を組んだんだ」と手応えを口にした。
結果として試合は8-2でドジャースが勝利。だが、点差以上に印象づけたのは、連打で得点を重ねる新たな打線の形だろう。“つなぎ”の野球は今後も機能するのか。エメ・シーハンが登板予定の第2戦に注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]