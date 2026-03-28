広まる“ヤダセンセイの教え”　山本由伸の進化にド軍同僚が証言した衝撃「ヤマは何でもやる。最初は意味が分からなかった」

山本が師事し、積極的に取り組んでいるのが、矢田修氏のトレーニングだ(C)Getty Images

チームにとって“計算通り”と言える内容で、開幕白星をもたらした。現地時間3月26日、今季開幕戦となる本拠地でのダイヤモンドバックス戦に山本由伸（ドジャース）が先発登板。6回（95球）を投げ、被安打5、2失点、無四球、6奪三振の内容で、1勝目を挙げた。

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立ち上がりから走者を許しながら大崩れはしなかった。4回に先頭打者にヒットを打たれ、無死一塁の局面で、相手3番ヘラルド・ペルドモに先制2ランを被弾した山本だが、後続はピシャリ。追加点を許さずにゲームメイクをし、エースの貫禄を十分に示した。

流石の支配力を発揮して2026年シーズンをスタートさせた山本。その177センチの小さくも、強い身体を支えるのは、オリックス時代から師事し続けている大阪で接骨院を営む矢田修氏の独自トレーニングだ。

矢田氏の教えは実にシンプルだ。とりわけパワーが求められる米球界において「常識」とされてきたウエイトトレーニングに頼らず、身体が持つ本来の自然な動きを取り戻すというメソッドである。

これをドジャース移籍後も実戦してきた山本は、投球フォームなどの動作にも反映。球質も向上させ、メジャーリーグでも屈指の投手としての完成度を高めている。

そんな山本のトレーニング方法は「ヤダセンセイメソッド」としてスター軍団内でも広まりつつある。今オフに取り入れる決意をしたムーキー・ベッツが「始めた頃と今では雲泥の差」と語るほどだ。