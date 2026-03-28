メジャー生活16年で5度のゴールドグラブ賞に輝いたジェイソン・ヘイワード外野手（36）が27日（日本時間28日）、現役引退を発表した。リリースで「引退する時が来たと確信している。迷いや未練は一切ない。ただ感謝の気持ちだけだ」と述べた。

ヘイワードは2007年のドラフト1巡目（全体14番目）指名でブレーブスに入団。10年にメジャーデビューを果たし、158試合に出場した12年に最初のゴールドグラブ賞を受賞。15年のカージナルスを経て、16年に8年総額1億8400万ドルの契約でカブスへ移籍すると、同年に球団108年ぶりのワールドシリーズ（WS）制覇に貢献した。インディアンス（現ガーディアンズ）とのWSでは3勝3敗で迎えた第7戦、6―6の同点に追いつかれて突入した延長戦の前にロッカーでスピーチを行い、チームメートを落ち着かせたとされる。

23年にドジャースへ移籍。24年8月に自由契約となってアストロズへ移籍したが、同年のWSを制したド軍からチャンピオンリングを贈られた。昨季はパドレスに所属し、34試合に出場した。

メジャー通算成績は1824試合で打率.255、186本塁打、730打点、125盗塁。数年前、シカゴに少年野球アカデミーを創設しており、引退後はその活動に多くの時間を費やすという。