上級モデルのみの「ハイラックス トラボe」

トヨタのタイ法人 トヨタ・モーター・タイランドは、2026年3月23日から4月5日まで、首都バンコクで開催される第47回「バンコク国際モーターショー2026」で、現行ラインナップにおける最新モデルを展示しました。



そのうちの1台が新型「ハイラックス トラボe」です。どのようなモデルなのでしょうか。

「ハイラックス」シリーズは1968年に登場した中型ピックアップトラックです。荷物と乗客両方に対応する実用性と、堅牢なラダーフレームシャシや本格的な四輪駆動を組み合わせたことで全世界的に信頼を獲得。ピックアップトラックの定番となりました。

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タイでは「国民車」と称されるほどの支持を獲得しており、現地向けに特化したIMV（Innovative International Multi-purpose Vehicle／革新的な世界戦略多目的車）プロジェクトの1台として、タイ国内のニーズに基づいた進化を重ねています。

現行型は2025年11月に世界初公開された9代目です。タイでは「トラボ」のサブネームが付されます。

信頼性や高い品質、走破性などをさらに高めつつ、デザインを刷新。さらにシリーズ初のバッテリーEV（電気自動車）やハイブリッド、水素燃料電池車（FCEV）仕様など、多彩なラインナップを設定し、カーボンニュートラルへの取り組みである「マルチパスウェイ」戦略に向けて、多くの選択肢を用意します。

このうち、バッテリーEVモデルがハイラックス トラボeとなります。

デザインは「タフ＆アジャイル」をテーマに、精悍かつ先進的なスタイリングとしました。フロントフェイスは鋭いヘッドライトからつながるように配置された「TOYOTA」エンブレム付きのガーニッシュを装備。

ガーニッシュ下部には内燃機関モデルではハニカムデザインのアッパーグリルとなりますが、トラボeではハニカムの意匠は残しつつ、カラードのくぼみとし、クリーンな印象です。

インテリアは機能に根付いたシンプルなもので、直線基調のインパネと12.3インチの大型液晶メーターおよび、最大12.3インチの大型マルチメディアディスプレイを装備し、利便性や操作性を高めています。トラボeでは電制シフトを装備します。

パワートレインは先出の通りEV仕様となっており、59.2kWhの大容量リチウムイオンバッテリーと前後に高出力のeアクスル（モーターやインバータなどを一体化したユニット）を搭載します。

駆動方式は4WDで、システム最高出力144kW（約196馬力）と一充電走行距離315km（UN-R101モード）を実現します。

走行性能では、路面状況に応じて5つのモードを切り替えられる「マッドテレインセレクト」を備えるほか、バッテリーはフレームの内側に収め、岩と接触しても損傷を防ぐなど、ハイラックスの耐久性を維持しつつ、EV化を果たしています。

ボディサイズ（タイ国内のEV仕様）は全長5320mm×全幅1855mm×全高1800mm、ホイールベース3085mmです。

タイのハイラックス トラボeはリアドアを持つ4WDの上級グレード「4TREX」のみで、運転席パワーシートやSof-Tex素材のシート、12インチのマルチメディアディスプレイ、光沢ブラック仕上げのドアハンドルやミラーなどを持つ充実したものとなっています。

現地での価格は149万1000バーツ（約725万円・2026年3月下旬現在）です。

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トヨタ・モーター・タイランドの山下 典昭社長は、開幕後の挨拶で、次のように話します。

「ハイラックス トラボとハイラックス トラボeは、生産、雇用、経済価値の創造といった面で、タイの自動車産業の支援と発展におけるトヨタの重要な役割を反映しています」

なおバンコク国際モーターショーのトヨタブースでは、会場で新型車を購入すると特別な低金利や用品サービスなどの限定特典が得られる各種キャンペーンが展開されています。

ハイラックス トラボeでは、「トヨタケア」の無料付帯や壁面充電器の設置補助などが用意されています。