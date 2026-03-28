「どこのアイドルさん？」「ピンク似合いすぎ！」ベレーザ塩越柚歩の春っぽい私服ショットに脚光！「絵になるねぇ」「素敵です」
WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属する塩越柚歩が自身のインスタグラムを更新。恒例の「#オフノイチニチ」が反響を呼んでいる。
黒いボタンが印象的なピンクのセーターにジーンズを合わせたコーデで、桜を愛でる姿やきらびやかなネイルの写真を公開。「もう少しで満開かな〜すっかり春だね（今日寒かったけど）」と添える。
また「歩くの大嫌いだけど、春のおかげで少しお散歩が好きになりました」と綴られたこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。
「ピンク似合いすぎですね！」
「めちゃめちゃ可愛い」
「素敵です」
「どこのアイドルさん？」
「どんな瞬間も絵になる天性のスター性があるぅ〜」
「絵になるねぇ」
「さくらカラーですねぇ」
「なんと美しい」
「本当にお綺麗ですね」
充実のオフを過ごした様子だ。ベレーザは３月28日に、アジア女子チャンピオンズリーグの準々決勝でフィリピンのスタリオン・ラグナと東京スタジアムで対戦する。別の投稿で「しっかり回復していい準備します！」と伝えていた塩越の活躍にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「めちゃめちゃ可愛い」塩越のオフショット！「本当にお綺麗ですね」
黒いボタンが印象的なピンクのセーターにジーンズを合わせたコーデで、桜を愛でる姿やきらびやかなネイルの写真を公開。「もう少しで満開かな〜すっかり春だね（今日寒かったけど）」と添える。
また「歩くの大嫌いだけど、春のおかげで少しお散歩が好きになりました」と綴られたこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。
「ピンク似合いすぎですね！」
「めちゃめちゃ可愛い」
「素敵です」
「どこのアイドルさん？」
「どんな瞬間も絵になる天性のスター性があるぅ〜」
「絵になるねぇ」
「さくらカラーですねぇ」
「なんと美しい」
「本当にお綺麗ですね」
充実のオフを過ごした様子だ。ベレーザは３月28日に、アジア女子チャンピオンズリーグの準々決勝でフィリピンのスタリオン・ラグナと東京スタジアムで対戦する。別の投稿で「しっかり回復していい準備します！」と伝えていた塩越の活躍にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「めちゃめちゃ可愛い」塩越のオフショット！「本当にお綺麗ですね」