◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２７日（日本時間２８日）、本拠のアスレチックス戦で「７番・サード」で待望のメジャーにいよいよスタメンデビューする。試合前のフリー打撃では、中堅バックスクリーンのカメラ席に打ち込むなど、快音を連発した。

昨季のア・リーグ王者ブルージェイズ。試合前にメディアに対応したシュナイダー監督は、前夜にスタメンを決めたと明かした。「楽しんで欲しいし、ありのままでいて欲しい。自分のプレーをして、チームに馴染んで欲しいと伝えました。これまで（キャンプでは）うまく馴染んでいると思います。ご承知の通り、とても好感が持てる人間です。彼が、この１年を通じて周囲に応援される姿を見るのが、楽しみです。きっと緊張もするでしょうし、私は、できるだけ気楽な感じで接したい」と、親心をのぞかせながら、４年総額６０００万ドルで獲得した期待の新人をフィールドに送り出す。

一方で、巨人で４番を張り、日本シリーズ、ＷＢＣなど大舞台を踏んだ経験値に、信頼も寄せる。「日本で最大の舞台でプレーし、多くのプレッシャーや期待、メディアに向き合ってきた。過去の経験を元に、今夜、リラックスできることを期待しています」

メジャーで成功するための鍵を問われると「やっぱり、ゲームのスピードだと思う。キャッチして投げる、基本的なことは変わらない。試合中はコミュニケーションをとりながら、（中盤以降は）相手の中継ぎ投手に対応していくことが大切だ。今後、調整が必要になるかもしれないが、それは、今日かもしれないし、明日か、７月かもしれない」と話した。

いざ開幕。１６２試合の熱い戦いが始まる。球団創立５０周年の記念のシーズンで「ブルージェイズ・岡本」のサクセスストーリーが幕を開ける。