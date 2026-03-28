ドリフト走行する幼稚園児、まるで彼女を迎えにきた彼氏のよう…キッズカート動画に70万回再生「目の前でこんなんされたら惚れるわぁ〜」
巧みなドライビングテクニックでキッズカートを走らせる幼稚園児の男の子。まるでガールフレンドを迎えにきた彼氏かのように、カメラの前でかっこいいドリフトターンを決める様子を収めた動画が77.2万回再生を超える反響を呼び、「目の前でこんなんされたら惚れるわぁ〜」「幼稚園児でこのテクニック！」「後ろに乗せてくれ！」などとコメントが寄せられた。キッズカートを始めたきっかけや今後の夢などについて、投稿主のお父さんに話を聞いた。
【写真】マスクを外す姿がカッコいい！彼氏感強めな幼稚園児
◆「半日で走れるようになったことにビックリ」カートでドリフトを決める幼稚園児
――「ガールフレンド迎えにきました」と言わんばかりに、カートでドリフトを決める息子さんの姿に反響が寄せられました。このときの状況を教えてください。
「普段走らない初心者用の練習コースで基礎練習をしていました。午後から一緒に走っているメンバーがドリフト走行を始めたので、息子も一緒に練習を始めました。半日走行してここまで上手く走れるようになったことにビックリしたので、動画を撮影しました」
――お父さんから見て、息子さんのカートの腕前はいかがですか？
「カートの腕前はまだまだです。レースのキャリアも5戦ほどですし、表彰台を狙えるレベルではありません。今年3月にビギナークラスのレースで初めて優勝はしましたが、エキスパートクラスになるとまだまだ練習が必要です。ドリフト走行は、YouTubeやSNSで幼稚園児がこのような走行をしているのを見たことがなかったので、興味本位で投稿しました」
――息子さんがカートを始めたきっかけは？
「カートを始めたのは2025年7月で、当時5歳でした。私が車好きなこともあり、子どもにもモータースポーツを楽しんでもらいたいとの思いから始めました。恐らくほかの子どもよりは、カートへの恐怖心は少なかったと思います。子ども用のカートとはいえ、時速60キロは出るので、アクセルを踏み込む勇気も必要になります。息子は躊躇なくアクセルを全開にしていけるタイプだったと思います」
――どのように練習をしているのですか？
「普段の練習は、滋賀県にあるサーキットの琵琶湖スポーツランドで、週1回程度行っています。京都を本拠地とした『ぴぃたぁぱん』というチームに所属しています。チーム自体はキッズカートがメインなので、4歳から中学生くらいまでが所属しています。マイカートを所有するまでは、『ぴぃたぁぱん』が主催するキッズカートミーティングにてレンタルカートで練習しました。そこから子どものやる気を見ながらカートを購入し、サーキットで練習しています」
◆明るくムードメーカーな息子さん、レースの雰囲気や緊張感をコントロールできるようになった
――初めてのレースは？
「初めてレースに出場したのは、2025年11月でした。そのときはレース特有の緊張感でスピンが多かったように感じます。最近は、レースの雰囲気や緊張感をコントロールできるようになってきたかなと思います」
――小さな子どもがキッズカートを始めることに、不安や迷いなどはなかったのですか？
「キッズカートを始めるにあたり、『どこで練習をすればいいのか？』『息子はちゃんと乗れるのか？』『5歳では早いのかな？』などと不安ばかりでした。私のほうが始めるのに躊躇していた時期もありました。今思うと、とてももったいなかったと感じます。いざ始めてみると、早い子は3歳からスタートしていることにビックリしました。もし躊躇しているようでしたら、思い切ってスタートすることをお勧めします。もちろん子どもの意見が一番大事なので、しっかりと話し合ってください」
――息子さんが楽しく取り組む中、キッズカートに望むことは？
「キッズカート人口が増えてくれることを願っています。少子化なので仕方がないのですが、数年前のYouTubeを観ると、一度のレースで15〜20台が走っていました。今は7〜8台しか走っていません。今秋、トヨタ自動車が子どもも乗れるレーシングカート『GRカート』を販売する予定なので、カート業界が盛り上がってくれたらいいなと思っています」
――現在の息子さんの夢や目標について教えてください。
「息子は食べることも大好きです。『将来何になりたいの？』と聞くと、お肉屋さんやハンバーガー屋さん、ピザ屋さんなど、その日によってコロコロ変わります（笑）」
――息子さんはどういった性格なのでしょうか？
「明るくムードメーカーだと思います。ただ、調子に乗りすぎるところもあります。幽霊などは怖いようです（笑）」
――お子さんと生活する中で大切にしていることはありますか？
「カートを始めてから、生活がカート一色になってしまいました。週末の予定がほぼカートなので、カートをしていない妹と遊びに行くことが減ってしまったことを申し訳なく思います。日頃の穴埋めのつもりで、長期の連休は家族で旅行に行くようにはしています」
――日々の生活を通して幸せを感じる瞬間は？
「子どもたちの成長を見ることです。今までできなかったことができるようになる姿が見られるのは、本当に幸せです。2人兄妹で普段はけんかばかりしていますが、たまに協力し合って物事を解決する姿は微笑ましいです」
◆「半日で走れるようになったことにビックリ」カートでドリフトを決める幼稚園児
――「ガールフレンド迎えにきました」と言わんばかりに、カートでドリフトを決める息子さんの姿に反響が寄せられました。このときの状況を教えてください。
「普段走らない初心者用の練習コースで基礎練習をしていました。午後から一緒に走っているメンバーがドリフト走行を始めたので、息子も一緒に練習を始めました。半日走行してここまで上手く走れるようになったことにビックリしたので、動画を撮影しました」
――お父さんから見て、息子さんのカートの腕前はいかがですか？
「カートの腕前はまだまだです。レースのキャリアも5戦ほどですし、表彰台を狙えるレベルではありません。今年3月にビギナークラスのレースで初めて優勝はしましたが、エキスパートクラスになるとまだまだ練習が必要です。ドリフト走行は、YouTubeやSNSで幼稚園児がこのような走行をしているのを見たことがなかったので、興味本位で投稿しました」
――息子さんがカートを始めたきっかけは？
「カートを始めたのは2025年7月で、当時5歳でした。私が車好きなこともあり、子どもにもモータースポーツを楽しんでもらいたいとの思いから始めました。恐らくほかの子どもよりは、カートへの恐怖心は少なかったと思います。子ども用のカートとはいえ、時速60キロは出るので、アクセルを踏み込む勇気も必要になります。息子は躊躇なくアクセルを全開にしていけるタイプだったと思います」
――どのように練習をしているのですか？
「普段の練習は、滋賀県にあるサーキットの琵琶湖スポーツランドで、週1回程度行っています。京都を本拠地とした『ぴぃたぁぱん』というチームに所属しています。チーム自体はキッズカートがメインなので、4歳から中学生くらいまでが所属しています。マイカートを所有するまでは、『ぴぃたぁぱん』が主催するキッズカートミーティングにてレンタルカートで練習しました。そこから子どものやる気を見ながらカートを購入し、サーキットで練習しています」
◆明るくムードメーカーな息子さん、レースの雰囲気や緊張感をコントロールできるようになった
――初めてのレースは？
「初めてレースに出場したのは、2025年11月でした。そのときはレース特有の緊張感でスピンが多かったように感じます。最近は、レースの雰囲気や緊張感をコントロールできるようになってきたかなと思います」
――小さな子どもがキッズカートを始めることに、不安や迷いなどはなかったのですか？
「キッズカートを始めるにあたり、『どこで練習をすればいいのか？』『息子はちゃんと乗れるのか？』『5歳では早いのかな？』などと不安ばかりでした。私のほうが始めるのに躊躇していた時期もありました。今思うと、とてももったいなかったと感じます。いざ始めてみると、早い子は3歳からスタートしていることにビックリしました。もし躊躇しているようでしたら、思い切ってスタートすることをお勧めします。もちろん子どもの意見が一番大事なので、しっかりと話し合ってください」
――息子さんが楽しく取り組む中、キッズカートに望むことは？
「キッズカート人口が増えてくれることを願っています。少子化なので仕方がないのですが、数年前のYouTubeを観ると、一度のレースで15〜20台が走っていました。今は7〜8台しか走っていません。今秋、トヨタ自動車が子どもも乗れるレーシングカート『GRカート』を販売する予定なので、カート業界が盛り上がってくれたらいいなと思っています」
――現在の息子さんの夢や目標について教えてください。
「息子は食べることも大好きです。『将来何になりたいの？』と聞くと、お肉屋さんやハンバーガー屋さん、ピザ屋さんなど、その日によってコロコロ変わります（笑）」
――息子さんはどういった性格なのでしょうか？
「明るくムードメーカーだと思います。ただ、調子に乗りすぎるところもあります。幽霊などは怖いようです（笑）」
――お子さんと生活する中で大切にしていることはありますか？
「カートを始めてから、生活がカート一色になってしまいました。週末の予定がほぼカートなので、カートをしていない妹と遊びに行くことが減ってしまったことを申し訳なく思います。日頃の穴埋めのつもりで、長期の連休は家族で旅行に行くようにはしています」
――日々の生活を通して幸せを感じる瞬間は？
「子どもたちの成長を見ることです。今までできなかったことができるようになる姿が見られるのは、本当に幸せです。2人兄妹で普段はけんかばかりしていますが、たまに協力し合って物事を解決する姿は微笑ましいです」