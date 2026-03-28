今回は、イケメン社員がぶりっ子女子に注意した結果についてのエピソードを紹介します。

ずる休みしたぶりっ子女子社員に…

「私が指導を任されている新入女子社員のSは、仕事をまったくせず、男性社員に媚びて、おしゃべりしてばかりなんです。でも管理職の男性社員はSを甘やかし、一切注意をしないのも、問題だと思っています。そんな中、『潮田さん』というイケメンの社員だけは、Sを甘やかすことなく、いつも毅然とした態度でした。

そんなある日、Sは潮田さんから頼まれた仕事をやらず、ずる休みをして私に仕事を丸投げしてきたんです。

Sがその翌日、出社すると、潮田さんは『ここ、仕事する場所だよ？』『でも君が仕事をしているのを見たことがない』『君自身のためにも、もうちょっと仕事を頑張った方がいい』と、Sに冷静に注意しました。

決してSを責めている感じではありませんでしたが、その結果、Sは子どもみたいに大声で泣き出したんです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ でも本来は、このイケメン社員ではなく、管理職が注意すべき立場ですよね。このイケメン社員は普段このような発言をすることはないそうなので、よっぽど目に余ったんでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。