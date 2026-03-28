シャドー起用の可能性も…ブンデスでの気づきも糧に藤田譲瑠チマ「チャンスがあったらどこでも」
ブンデスリーガでの貴重な経験を日本代表にも還元する構えだ。MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)は今季、シーズン序盤こそ本職のボランチで過ごしていたが、徐々に3-4-3のシャドーで出場する試合が増加。スコットランド戦の前日会見では森保一監督からシャドー候補の一人として名前が挙がっており、新たな役目にも「チャンスがあるんだったらどこでもやりたい」と意気込んだ。
パリ五輪で主将を務めた藤田は2024年10月のW杯最終予選以降、海外組が参加できるすべての代表活動に参加。先発した昨年6月のオーストラリア戦、同9月のアメリカ戦では良さを出し切れなかったが、昨年11月のガーナ戦、ボリビア戦では途中出場でチームを活性化させる役目を果たしており、徐々に代表基準に適応しつつある。
そうして迎えたW杯メンバー発表前最後の活動となるイギリス遠征。森保監督によると起用ポジションは本職のボランチだけでなく、ザンクト・パウリでプレーしているシャドーも構想に入っているようで、ここに来てポジションの幅も広げようとしている。
今後のサッカーキャリアを考えれば、ボランチで勝負したいのが本音。藤田は「正直、自分の中では自分以上にスター選手が世界にいると思うので、そこを主戦場にしていくのは難しいのが正直な感想」とも語る。ただ、各ポジションに求められるタスクがチームや状況によって異なるのが現代サッカー。藤田の個性が所属クラブに至ってはシャドーで開花しつつあるのも事実だ。
藤田自身も「意外とドリブルで抜けるシーンや外せるシーンは多くなって、自分がボールを持っている時に1対1で負けないんだなと思っていた」といい、ブンデスリーガという舞台での気づきは大きな収穫。「そういうところはボランチでも使えるよねという話を森保さんや名波さんともした」といい、持ち場についても「今の気持ちとしては6番より、もう少し前に絡める8番、6.5番みたいなポジションがいいのかなと思っている」と変化が出てきているようだ。
ミドルブロックからのカウンターを一つの主戦術とする森保ジャパンにおいて、前に出ながらボールを奪ったり、スペースに自らボールを運んだりという藤田のストロングポイントは適正十分。「チームとしても個人としてもすごく大事な試合」というイギリス遠征で活路を切り拓いていく構えだ。
(取材・文 竹内達也)
パリ五輪で主将を務めた藤田は2024年10月のW杯最終予選以降、海外組が参加できるすべての代表活動に参加。先発した昨年6月のオーストラリア戦、同9月のアメリカ戦では良さを出し切れなかったが、昨年11月のガーナ戦、ボリビア戦では途中出場でチームを活性化させる役目を果たしており、徐々に代表基準に適応しつつある。
今後のサッカーキャリアを考えれば、ボランチで勝負したいのが本音。藤田は「正直、自分の中では自分以上にスター選手が世界にいると思うので、そこを主戦場にしていくのは難しいのが正直な感想」とも語る。ただ、各ポジションに求められるタスクがチームや状況によって異なるのが現代サッカー。藤田の個性が所属クラブに至ってはシャドーで開花しつつあるのも事実だ。
藤田自身も「意外とドリブルで抜けるシーンや外せるシーンは多くなって、自分がボールを持っている時に1対1で負けないんだなと思っていた」といい、ブンデスリーガという舞台での気づきは大きな収穫。「そういうところはボランチでも使えるよねという話を森保さんや名波さんともした」といい、持ち場についても「今の気持ちとしては6番より、もう少し前に絡める8番、6.5番みたいなポジションがいいのかなと思っている」と変化が出てきているようだ。
ミドルブロックからのカウンターを一つの主戦術とする森保ジャパンにおいて、前に出ながらボールを奪ったり、スペースに自らボールを運んだりという藤田のストロングポイントは適正十分。「チームとしても個人としてもすごく大事な試合」というイギリス遠征で活路を切り拓いていく構えだ。
(取材・文 竹内達也)