冬季オリンピック開催の影響もあり、2026年の冬ドラマは3月下旬まで放送が続いた作品も多い。見応えのある作品が多かったクールだけに、ギリギリまで楽しめたのは嬉しい限りだが、そんな冬ドラマを盛り上げた要因の一つとして、「子役の活躍」が挙げられる。かわいらしさで大人視聴者をとりこにしつつ、時に大人顔負けの迫真の演技で涙を誘う……そんな子役たちの中でも、最も冬ドラマを盛り上げたMVPは誰だろう？

参考：『未来のムスコ』が志田未来に送った最大の賛辞 新たな才能・天野優に渡されたバトン

【▷】TVerで『未来のムスコ』をみる（無料配信中） まず、中学生男子ならではの無邪気さで笑いを誘ってくれたのが、『ラムネモンキー』（フジテレビ系）で主人公たちの中学生時代を演じた3人の男子。ユン（反町隆史）の子供時代を演じた大角英夫は、『ライオンの隠れ家』（2024年／TBS系）で柳楽優弥の幼少期を演じた経験がある。映画作りに興味がありながらも、オタクはカッコ悪いと斜に構える硬質な感じが風貌に表れていた。チェン（大森南朋）の子供時代を演じた青木奏は、ユーモアがあって負けず嫌いな、最も中学生らしい男子を好演。ここまでの大役を任されるのはこれが初めてのようだ。

キンポー（津田健次郎）の子供時代を演じた内田煌音は、ナイーブな役柄。不良たちにいじめられながらも、理容師の母親に切られたマッシュルームカットを嫌と言わない優しさが、大きな目とともに印象に残った（そういえば子供の頃、親に切られる散髪は地獄だったことも思い出した）。3人がこなれた芝居をせず、典型的な“中坊”でいてくれただけに、第10話の、丘の上でばらばらに別れていくシーンは、Bialystocksによるエンディング曲「Everyday」も良く、子供時代の終焉を感じさせて胸を打った。

同じく主人公たちの子供時代のシーンが大きな役割を担ったのが『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）。こちらは小学6年生の役だったが、飛奈淳一（竹内涼真）の子供時代を演じた味元耀大は、自身はまだ中1ながら精悍な顔つきで、大人になったら竹内涼真のようになりそうだと思わせた。

岩本万季子（井上真央）の小学生時代を演じた本屋碧美は『ブラッシュアップライフ』（2023年／日本テレビ系）で黒木華、『良いこと悪いこと』（2025年／日本テレビ系）で松井玲奈の子供時代をそれぞれ演じていたが、今作では叫ぶシーンが本当に井上真央に似ていて、スタッフもよくはまり役を見つけるなと思わされる。4月期ドラマは町田啓太主演の『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）への出演が決まっており、もう少し成長したら学園ドラマの常連になるかもしれない。

清原圭介（瀬戸康史）の子供時代を演じた渡邉櫂も、『良いこと悪いこと』で稲葉友の子供時代を演じていた。そして佐久間直人（渡辺大知）の小学生時代を演じた鈴木楽は、あの鈴木福の弟。兄の子供時代を彷彿させる少年っぽい魅力があった。本作の子供時代は深刻なシーンが多かっただけに、最終回で同じ4人が、中学生になった正樹（三浦綺羅）の同級生役として、楽しそうに通学するシーンを見られたのは嬉しかった。

そして、作中ほぼ唯一の子役として物語を引っ張ったのが、『未来のムスコ』（TBS系）で汐川颯太役を演じた天野優。汐川未来（志田未来）と夫の“まーくん”を仲直りさせるために、10年後の未来からやってきたという設定で、実に5歳児らしい、素直な演技が魅力だった。第1話で雷とともに現れて「ママ―」と抱きついてきたり、未来が交番で謝っている横でふざけている表情など、見ていて自然と「カワイイ」と口元がほころんでしまった視聴者も多かったに違いない。トレードマークの耳当て帽もよく似合っていた。

これが少し年齢が上になると、役者魂が芽生えて頭で計算して芝居をしてしまうのかもしれないが、本作では難しく考えず、ごく素直に5歳の少年を演じていたのが功を奏したように見えた。第9話で、2026年の未来との別れが悲しくて泣きだしてしまうシーンなど、ストレートな演技が胸に迫った。役者たちの間でも恐らく現場のアイドルだったに違いなく、ひたむきな役が似合う志田とともにこの作品の世界観を作り上げた、小さくて大きな立役者といえよう。

それほど愛くるしい存在だっただけに、第9話のラストで、再会できているはずの2031年に颯太が現れなかったという衝撃的な展開は、視聴者に大きな喪失感を与えた。だが、最終回で明かされた真相では、颯太は本来は別の夫婦の子供で、未来と吉沢将生（塩野瑛久）とは養子縁組をしていたのだとわかった。先ほど「計算がない」と書いたが、そうした前提で見返すと、2026年で将生を見る時の表情など、幼いながらもきちんと芝居をしていたことが伝わってくるので、ぜひ観直してみてほしい。過去にタイムスリップして大きな仕事を成し遂げた颯太を、心から褒めてあげたくなった。

他にも『リブート』（TBS系）で早瀬陸（松山ケンイチ／鈴木亮平）の息子・拓海を演じた矢崎滉や、『夫に間違いありません』（フジテレビ系）で朝比聖子（松下奈緒）の息子・栄大を演じた山粼真斗も、若いのにヘビーな役どころを見事に演じていたし、『元科捜研の主婦』（テレ東系）で吉岡詩織（松本まりか）の息子・亮介役を演じた佐藤大空もかわいらしかった。

全員が名演で、誰か一人をMVPに決めるのはなかなか難しいが、皆さんの中では誰がMVP だっただろうか？

再会～Silent Truth～

23年前、拳銃を埋める秘密を共有した淳一と同級生たち。刑事となった淳一は故郷で、その拳銃が凶器の殺人事件を捜査。容疑者は初恋の相手でもある仲間の一人。淳一は過去の秘密と対峙する。

TVerで『再会～Silent Truth～』をみる（文＝古沢 保）