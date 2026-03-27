ミスターイット、デザイナー砂川卓也がドレーピングで制作過程を可視化するパフォーマンスイベントを開催

「ミスターイット（mister it.）」が、2026年春夏コレクションのポップアップ開催にあわせ、デザイナー砂川卓也によるドレーピングパフォーマンス「Open Fitting（Draping）」をMIDWEST TOKYOで開催する。4月10日18時から。

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パフォーマンスでは、天井から垂らした布をトルソーに沿わせながら形を生み出していくドレーピングの過程を披露。衣服として完成する前の段階に焦点を当て、布が形を得ていくプロセスそのものを提示する。ミスターイットではドレーピングを服づくりの基盤としており、イベントではアトリエで行ってきた「形になる前の時間」を公開。布が身体に沿うことで生まれる一瞬のラインや、その積み重ねによる造形の思考を来場者と共有する。

2026年春夏コレクションのテーマは「essayage」。フランス語で「試す／試着」を意味し、フィッティングを重ねながら理想に近づく過程や、予期せぬ発見を含む制作プロセスを示すコンセプトとなっている。なお、イベントは誰でも入場可能。

◾️「Open Fitting （Draping）」

日時：2026年4月10日（金）18:00〜21:00

会場：MIDWEST TOKYO

所在地：東京都渋谷区神南1-6-1



◾️mister it. 26SS POP UP

会期：2026年4月11日（土）〜4月19日（日）

会場：MIDWEST TOKYO

所在地：東京都渋谷区神南1-6-1

営業時間：月〜土：12:00〜20:00／日・祝：11:00〜19:00