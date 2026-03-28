28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比93ポイント安の3507ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4062.93ポイント ボリンジャーバンド3σ

3935.04ポイント ボリンジャーバンド2σ

3807.14ポイント ボリンジャーバンド1σ

3728.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・基準線

3679.24ポイント 25日移動平均

3649.69ポイント 27日TOPIX現物終値

3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3600.09ポイント 75日移動平均

3578.00ポイント 5日移動平均

3557.75ポイント 一目均衡表・転換線

3551.34ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3507.00ポイント 28日夜間取引終値

3423.44ポイント ボリンジャーバンド2σ

3295.55ポイント ボリンジャーバンド3σ

3268.62ポイント 200日移動平均





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