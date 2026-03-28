TOPIX先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比93ポイント安の3507ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4062.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
3935.04ポイント ボリンジャーバンド2σ
3807.14ポイント ボリンジャーバンド1σ
3728.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3679.24ポイント 25日移動平均
3649.69ポイント 27日TOPIX現物終値
3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3600.09ポイント 75日移動平均
3578.00ポイント 5日移動平均
3557.75ポイント 一目均衡表・転換線
3551.34ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3507.00ポイント 28日夜間取引終値
3423.44ポイント ボリンジャーバンド2σ
3295.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
3268.62ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4062.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
3935.04ポイント ボリンジャーバンド2σ
3807.14ポイント ボリンジャーバンド1σ
3728.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3679.24ポイント 25日移動平均
3649.69ポイント 27日TOPIX現物終値
3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3600.09ポイント 75日移動平均
3578.00ポイント 5日移動平均
3557.75ポイント 一目均衡表・転換線
3551.34ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3507.00ポイント 28日夜間取引終値
3423.44ポイント ボリンジャーバンド2σ
3295.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
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