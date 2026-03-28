　28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比93ポイント安の3507ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4062.93ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3935.04ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3807.14ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3728.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3679.24ポイント　　25日移動平均
3649.69ポイント　　27日TOPIX現物終値
3609.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3600.09ポイント　　75日移動平均
3578.00ポイント　　5日移動平均
3557.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3551.34ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3507.00ポイント　　28日夜間取引終値
3423.44ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3295.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3268.62ポイント　　200日移動平均


株探ニュース