人気お笑いトリオのメンバーが、自身のプライベートなデート動画が、本人の知らないところでSNS上に拡散されている事実に驚愕したエピソードを語った。投稿者はなんと実の妻であり、すでに数万件のリアクションが寄せられるほどの反響を呼んでいるという。

【映像】妻がTikTokにアップした問題の動画（実際の様子）

かまいたちがMCを務める25日の『これ余談なんですけど…』で、和田まんじゅうが「妻が僕らのデート動画を勝手にTikTokに上げている」と、衝撃の事実を打ち明けた。そのアカウント名は「あんまんのあん」というもので、妻の名前である「あんちゃん」と和田の芸名を掛け合わせたものだという。

和田は「何気なくTikTokを見ていたら、これ奥さんしか持ってない動画なのになんでアップされてるんだ、と気づいた」と、発見時の驚きを回想。さらに驚くべきことに、その動画はすでに「いいね」が3万件も付くほどバズっていたという。

本人の許可なく公開された動画の拡散ぶりに、和田は「気づいた時にはもう消せないし…」と、手の打ちようがない現状に困惑。「SNSって難しい」と、予期せぬ形で私生活が注目を浴びてしまった戸惑いを漏らし、スタジオを笑わせていた。