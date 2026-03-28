プロ野球2026シーズンが27日開幕。各地で6試合が行われ、投打で史上初や74年ぶりの記録が生まれました。

巨人対阪神の試合では、1番バッターのキャベッジ選手が阪神・村上頌樹投手から今季プロ野球第1号の先頭打者ホームランを放ちます。すると直後、DeNA対ヤクルト戦では牧秀悟選手がヤクルト・吉村貢司郎投手から初球先頭打者ホームランを放ちました。

先に打ったキャベッジ選手は2021年の楽天・辰己涼介選手以来となる史上20人目、牧選手は史上21人目でした。同じシーズンで2本の「開幕戦先頭打者ホームラン」が出たのは史上初です。

さらにルーキー投手も奮闘。巨人対阪神戦では、巨人として64年ぶりのルーキー・竹丸和幸投手が開幕投手としてマウンドに上がり、6回79球を投げ、3安打、5奪三振、1失点でプロ初勝利。また、ロッテと西武の開幕戦では、ロッテとして76年ぶりに新人の毛利海大投手が5回70球を投げ、4安打、2奪三振、無失点。こちらも堂々たる投球でプロ初勝利でした。

2人同時に新人の開幕投手が勝利を挙げるのは、1952年の三船正俊さん(阪神)、大田垣喜夫さん(広島)以来74年ぶりです。