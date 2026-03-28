カズレーザー、フジ→日テレに朝番組“移籍” すでにMC山里亮太とロケへ
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)に、30日から月曜メンバーに加入することが28日、発表された。27日まで裏番組の『サン!シャイン』(フジテレビ)に出演しており、朝番組を“移籍”する形となる。
(左から)山里亮太、カズレーザー
カズレーザーの初回出演となる30日の放送では、MCの山里亮太(南海キャンディーズ)とともに初のタッグロケ企画を実施。主役になりきれない名脇役として知られる「カニクリームコロッケ」にスポットを当て、老舗から高級店までを巡る企画を展開する。
ロケでは、カズレーザーならではの一癖ある食レポや、食事前に行う“高強度トレーニング”に挑む姿も見どころ。温度差のある2人が繰り広げる本音トークに注目だ。
また、この日の放送から新メインアナウンサーとして、後呂有紗アナが加わる。
【編集部MEMO】
カズレーザーは、『とくダネ!』から『めざまし8』『サン!シャイン』と、長年にわたりフジテレビの朝の情報番組に出演。『サン!シャイン』の最終回では「結構長い間フジテレビの朝に出させてもらったんですけど、来週からしばらくは早起きしなくなる生活で深酒ができるのでありがたいです(笑)」と語っていた。
(左から)山里亮太、カズレーザー
カズレーザーの初回出演となる30日の放送では、MCの山里亮太(南海キャンディーズ)とともに初のタッグロケ企画を実施。主役になりきれない名脇役として知られる「カニクリームコロッケ」にスポットを当て、老舗から高級店までを巡る企画を展開する。
また、この日の放送から新メインアナウンサーとして、後呂有紗アナが加わる。
【編集部MEMO】
カズレーザーは、『とくダネ!』から『めざまし8』『サン!シャイン』と、長年にわたりフジテレビの朝の情報番組に出演。『サン!シャイン』の最終回では「結構長い間フジテレビの朝に出させてもらったんですけど、来週からしばらくは早起きしなくなる生活で深酒ができるのでありがたいです(笑)」と語っていた。