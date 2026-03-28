面白かった「2026年1月期ドラマ」 第1位は伊野尾慧＆松本穂香のダブル主演作
2026年1月に始まった冬ドラマが続々と最終回を迎えている。今回クランクイン！編集部では、2026年1月〜3月にかけて放送されていた「冬ドラマ」から、好きだった作品を尋ねるアンケート調査を実施。2000人以上が答えた第1位に輝いたのは、伊野尾慧（Hey！ Say！ JUMP）と松本穂香がダブル主演した『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）だった。
【写真】「面白かった2026年冬ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2026年3月19日〜23日の5日間、1月スタートの冬ドラマの中から好きな作品アンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2211名から回答があった。
伊野尾にとってゴールデン・プライム帯のドラマ初主演となる『50分間の恋人』は、AIだけが親友の変わり者イケメン（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子（松本）のズレきゅんラブコメディ。
回答者からは「本当に魅力的な2人（伊野尾慧くん 松本穂香ちゃん）が 少しずつ距離を縮めていく様子がとっても素敵でした！」「主演2人がとてもよかった。ピュアさ恋のときめきに久しく忘れていたキュンキュンを思い出しました」「日曜日の夜に温かい気持ちになれる最高のドラマ！」「日曜夜にほっこりし、月曜からまた頑張ろうと思える優しいドラマでした」「幸せな気分で月曜日（週明け）を迎えられるドラマだった」というダブル主演の2人のかもしだす空気感を絶賛する声が殺到したほか「続編があったら嬉しいです！」といった続編を希望する声も多く見受けられた。
今回の結果は、クランクイン！が2026年3月19日〜23日の5日間、1月スタートの冬ドラマの中から好きな作品アンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2211名から回答があった。
伊野尾にとってゴールデン・プライム帯のドラマ初主演となる『50分間の恋人』は、AIだけが親友の変わり者イケメン（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子（松本）のズレきゅんラブコメディ。
回答者からは「本当に魅力的な2人（伊野尾慧くん 松本穂香ちゃん）が 少しずつ距離を縮めていく様子がとっても素敵でした！」「主演2人がとてもよかった。ピュアさ恋のときめきに久しく忘れていたキュンキュンを思い出しました」「日曜日の夜に温かい気持ちになれる最高のドラマ！」「日曜夜にほっこりし、月曜からまた頑張ろうと思える優しいドラマでした」「幸せな気分で月曜日（週明け）を迎えられるドラマだった」というダブル主演の2人のかもしだす空気感を絶賛する声が殺到したほか「続編があったら嬉しいです！」といった続編を希望する声も多く見受けられた。