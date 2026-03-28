えっ【ニトリのN+】さん、この価格でいいの！？ 毎日でも着たい「機能性アイテム」

この春は【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】の機能性アイテムが見逃せないかも！ 花粉ブロックの効果に期待できるライトなアウターや、吸水速乾性が嬉しいニットトップスが、毎日でも気兼ねなく着やすい価格で展開されています。「機能性を優先するならデザインは二の次……」と服選びに妥協していた人も、ぜひチェックしてみて。

花粉がつきにくいAラインコートで女性らしく

【N+】「花粉がつきにくいはっ水UVカットAラインコート」\4,990（税込・値下げ価格）※4月6日までの期間限定価格

花粉がつきにくいという素材のおかげで、悩める春のお出かけ時に手放せなくなりそうなAラインコート。素材に適度なハリ感があることでキレイ見えしやすく、UVカット・はっ水機能も有する優秀アイテムです。裾にかけてAラインに広がっていく女性らしいデザインも、バサッと羽織って絵になるポイント。裾のドローストリングを絞って、着こなしを変えてみるのも◎

バルーンシルエットがフェミニンな機能性ブルゾン

【N+】「はっ水UVカットギャザーブルゾン」\4,990（税込）

首まわりから身頃・裾にかけてたっぷりとギャザーを入れて、旬のバルーンシルエットに仕上げたフェミニンなブルゾン。メッシュの裏地が大人コーデにさりげなくスポーティーなムードを演出します。こちらもはっ水性とUVカット機能を備えた素材を採用。軽量のため持ち運びもしやすく、急な天気の変化や日差しが気になる春の旅行の相棒としてもおすすめです。

軽やかにレイヤードを楽しめるこなれたニットジレ

【N+】「吸水速乾軽量ニットジレ」\3,990（税込）

「軽量でスポンディッシュな糸」（公式ECサイトより）を使用し、ストレスフリーにレイヤードできそうなニット素材のジレ。吸水速乾性があるためお手入れもしやすく、デイリーに気兼ねなくヘビロテできそうです。余白のあるこなれたシルエットは重ねられるトップスの幅が広いのも魅力的。Vネックが顔まわりをシャープに見せ、知的な印象も醸し出してくれるはず。

クリーンにサマ見えを狙えるニットプルオーバー

【N+】「吸水速乾軽量ニットプルオーバー」\3,490（税込）

程よいゆとりのあるシルエットが1枚でサマ見えを狙えて、シャツやブラウスとの重ね着も楽しめそうなニットプルオーバー。スポンディッシュな風合いのニット素材はクリーンな印象で着やすいだけでなく、軽量かつ吸水速乾性も備えています。首まわりの物足りなさをカバーするプチハイネックは、上品なノーカラーのアウターとも好相性の予感！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ