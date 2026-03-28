埼玉県上福岡市出身の女優・星野真里が同郷の芸能人とのショットを公開し話題を呼んでいる。

２７日にインスタグラムで「『謎解き！伝説のミステリー新説！信長から秀吉へなぜ天下を獲れた？７つの謎ＳＰ』 またまた楽しいロケに参加させていただきました！」と始めて、「２枚目の写真をよくみてください 鷹を手にしているのは私です 貴重な経験をさせていただきました」とつづり、鷹を手に乗せる姿をアップした。

続けて「実は太田さんとは地元が同じさらに同じ小学校を卒業したというご縁があります」と「爆笑問題」太田光と同郷であることを明かし、顔はめパネルで武士になる２人の姿を披露。「今回はロケの最中に、私が本を出版したことをお話ししたら、すぐに電子書籍を買ってロケの合間に読んでくださいました 『ふうかちゃん、いいね』と、太田さんの口から娘の名前が出てくる日が来るなんてとってもお優しい先輩です ありがとうございました」と感謝を述べて締めた。

この投稿には「可愛すぎ」「太田さん優しいですね〜」「同郷同士だと見て熱くなりました！」「地元の誇りです」「周囲の人に愛されている感じが伝わってきます」などの声が寄せられている。