G大阪のユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はガンバ大阪が特別シーズンで着用する1着に注目している。

G大阪のJリーグ百年構想リーグのユニフォーム、ガンバ大阪の象徴でもあるストライプを再解釈。ヒュンメルを代表するシェブロンラインを掛け合わせた新しいストライプを縦に走らせ、長さが異なるラインを組み合わせ、細かく繊細な線が密集することで面に見えるようなデザインとなった。これは選手、スタッフ、サポーターなど、異なる個性が集まってひとつのチームになることを表現している。

ともさんは、「ブラック基調の生地にまるでブルーの線が上から降り注ぎつつストライプを形成しているようにも見える。あるところはブルーラインが密集し、あるところでは空いている。個人的には宇宙の銀河を表し、青と黒で宇宙の無限の広がりを表現しているようにも感じられた。」とデザイン面に言及した。

そして、「これまでのラグランスリーブからセットインスリーブに変更し、前身頃でのストライプの面積をより大きく拡大している点にも注目。製造方法がデザインを成している良いアイデアである。やはりガンバはストライプを大切にしていると感じる一工夫だった」と、G大阪の伝統でもある青黒のストライプにも注目した。哲学までも映し出すデザインは、特別シーズンにふさわしい一着に仕上がっているといえそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）