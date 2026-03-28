再会を喜ぶゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で326万4000回再生を突破し、「嬉しさがすごく伝わります」「数年ぶりに会うかのよう」「思わず泣いてしまいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1ヶ月半ぶりに大型犬と再会→抱き合った瞬間に…嬉しすぎて『号泣してしまう光景』】

1ヶ月半ぶりのパパとの再会

Instagramアカウント「olion0721」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーのミントくん＆レオくん＆アウラくん＆ライトくん、そしてグレート・ピレニーズの豆きちくんと暮らしています。大型犬＆超大型犬5頭との日々はとってもにぎやか！今回は、パパが1ヶ月半ぶりに帰宅したときの様子を紹介しました。

パパの気配を察して家から飛び出してきたのは、最年長のミントくん！実は、ミントくんはパパが大好き。久々の再会が嬉しくて、毛をなびかせながら1本道を走ってきたそうです。ニコニコ笑顔でパパに飛びつくと、久々のナデナデを堪能。幸せあふれる光景に、思わず涙があふれます…。

満面の笑みでお出迎え

パパになでてもらって、思わず顔がほころぶミントくん。その姿は、まるで「会えてよかった！」と訴えているよう。パパの周りをグルグル回り、満面の笑みでお出迎えをしたそうです。

徐々に実感が湧いてきたのか、ミントくんは「キューン」と、まるで泣いているかのような切ない声を出したといいます。会えた嬉しさと、会えなかった寂しさが入り混じっていたのかもしれません。こんなに可愛いお出迎えをされたら、家に帰るのが待ち遠しくなってしまいそうですね！

この投稿には「全身で喜んでて愛おしいですね」「甘えん坊さんで可愛い…」「大好きなパパと会えてよかったね」などの温かなコメントが寄せられています。

ママとの対応差に爆笑♪

別の日、ママをお出迎えしたときのわんこたちの様子も紹介されました。この日、ママはパパを空港に送り届けたといいます。帰宅すると、わんこたちがワラワラと集まってきましたが…。

帰宅したのがパパじゃないことに不満を感じたのか、さっさと去ったり、伸びをしたりと、まったく喜んでいない様子。ミントくんに至っては、「ママじゃない…」と文句を言いたそうな顔で見つめてきたといいます。ママにとってはちょっぴり切ないですが、信頼と安心を寄せているからこそ平常心でのお出迎えだったのではないでしょうか♡

ミントくん＆レオくん＆アウラくん＆ライトくん＆豆きちくんの日常はInstagramアカウント「olion0721」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「olion0721」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。