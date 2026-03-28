日本との対戦控えるイングランド、代表復帰ホワイトの先制弾も…ウルグアイが意地のドロー
国際親善試合が27日に行われ、イングランド代表とウルグアイ代表が対戦した。
日本代表との対戦を3月31日（日本時間4月1日）に控えるイングランドは、FIFAワールドカップ2026欧州予選をグループ首位で終え、8大会連続17回目の本大会出場を果たした。1966年大会以来となる優勝に向け、まずはウルグアイを『ウェンブリー・スタジアム』に迎えて強化・調整を図った。
対するウルグアイは、FIFAワールドカップ2026南米予選を4位でフィニッシュし、5大会連続15回目の本大会出場を決めた。マルセロ・ビエルサ監督の下、本大会への試金石となる一戦に臨んだ。
イングランドからマーカス・ラッシュフォードやフィル・フォーデン、ハリー・マグワイア、ジョーダン・ヘンダーソンなどが出場した試合は16分、ウルグアイにアクシデントが発生した。ホアキン・ピケレスがイングランドのノニ・マドゥエケと接触した際に負傷し、ホセ・マリア・ヒメネスが代わって出場することになる。
その後、イングランドがボールをコントロールしていく。そうした中で37分、今度はマドゥエケが負傷交代を余儀なくされ、ジャロッド・ボーウェンが代わってピッチに入った。
ボールを保持するイングランドと、まずは守備を構えるウルグアイとなった試合。しかし、イングランドは最後の決め手を欠き、前半は両チームともにスコアレスのまま終えた。
後半、イングランドを率いるトーマス・トゥヘル監督はヘンダーソンに代えてアダム・ウォートンをピッチに送り出した。さらに56分、フォーデンとドミニク・ソランケに代えてモーガン・ロジャーズとドミニク・カルヴァート・ルーウィンを投入し、流れを手繰り寄せようと試みる。
さらに69分には一挙に4名を交代。ラッシュフォード、ジェームズ・ガーナー、ジェド・スペンス、フィカヨ・トモリがベンチへ退き、ハーヴィー・バーンズ、コビー・メイヌー、ルイス・ホール、ベン・ホワイトが途中出場を果たす。
しかし、イングランドはチャンスを作り出すが、前半と同じく得点には至らない。一方のウルグアイも目立ったチャンスはなく、スコアが動かないまま試合は進む。
均衡が破れたのは81分だった。イングランドが右CKのチャンスを迎えると、ボックス内でのこぼれ球をベン・ホワイトがゴールに押し込み、ついにイングランドがリードを奪った。
だが後半アディショナルタイム4分、そのホワイトのファウルによりウルグアイがPKを獲得。キッカーのフェデリコ・バルベルデがしっかりと決め、土壇場で追いついた。試合はこのまま終了。イングランドとウルグアイによる一戦は1−1の引き分けに終わった。
このあと、イングランドは3月31日（日本時間4月1日）に同じく『ウェンブリー・スタジアム』で日本と、ウルグアイは3月31日（日本時間4月1日）にアウェイでアルジェリア代表とそれぞれ対戦する。
【スコア】
イングランド代表 1−1 ウルグアイ代表
【得点者】
1−0 81分 ベン・ホワイト（イングランド代表）
1−1 90＋4分 フェデリコ・バルベルデ（ウルグアイ代表）
日本代表との対戦を3月31日（日本時間4月1日）に控えるイングランドは、FIFAワールドカップ2026欧州予選をグループ首位で終え、8大会連続17回目の本大会出場を果たした。1966年大会以来となる優勝に向け、まずはウルグアイを『ウェンブリー・スタジアム』に迎えて強化・調整を図った。
対するウルグアイは、FIFAワールドカップ2026南米予選を4位でフィニッシュし、5大会連続15回目の本大会出場を決めた。マルセロ・ビエルサ監督の下、本大会への試金石となる一戦に臨んだ。
その後、イングランドがボールをコントロールしていく。そうした中で37分、今度はマドゥエケが負傷交代を余儀なくされ、ジャロッド・ボーウェンが代わってピッチに入った。
ボールを保持するイングランドと、まずは守備を構えるウルグアイとなった試合。しかし、イングランドは最後の決め手を欠き、前半は両チームともにスコアレスのまま終えた。
後半、イングランドを率いるトーマス・トゥヘル監督はヘンダーソンに代えてアダム・ウォートンをピッチに送り出した。さらに56分、フォーデンとドミニク・ソランケに代えてモーガン・ロジャーズとドミニク・カルヴァート・ルーウィンを投入し、流れを手繰り寄せようと試みる。
さらに69分には一挙に4名を交代。ラッシュフォード、ジェームズ・ガーナー、ジェド・スペンス、フィカヨ・トモリがベンチへ退き、ハーヴィー・バーンズ、コビー・メイヌー、ルイス・ホール、ベン・ホワイトが途中出場を果たす。
しかし、イングランドはチャンスを作り出すが、前半と同じく得点には至らない。一方のウルグアイも目立ったチャンスはなく、スコアが動かないまま試合は進む。
均衡が破れたのは81分だった。イングランドが右CKのチャンスを迎えると、ボックス内でのこぼれ球をベン・ホワイトがゴールに押し込み、ついにイングランドがリードを奪った。
だが後半アディショナルタイム4分、そのホワイトのファウルによりウルグアイがPKを獲得。キッカーのフェデリコ・バルベルデがしっかりと決め、土壇場で追いついた。試合はこのまま終了。イングランドとウルグアイによる一戦は1−1の引き分けに終わった。
このあと、イングランドは3月31日（日本時間4月1日）に同じく『ウェンブリー・スタジアム』で日本と、ウルグアイは3月31日（日本時間4月1日）にアウェイでアルジェリア代表とそれぞれ対戦する。
【スコア】
イングランド代表 1−1 ウルグアイ代表
【得点者】
1−0 81分 ベン・ホワイト（イングランド代表）
1−1 90＋4分 フェデリコ・バルベルデ（ウルグアイ代表）
【動画】イングランド代表vsウルグアイ代表
CKからこじ開けた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年3月27日
久々に代表招集の🏴ベン・ホワイト
ファーサイドでしぶとくプッシュし均衡破る！
🌍国際親善試合
🆚イングランド×ウルグアイ
📱#DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/LfOzqxi0BR
VAR→土壇場のPK弾— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年3月27日
左隅へ豪快に蹴り込む
🇺🇾バルベルデ 90+4'に同点ゴール
🌍国際親善試合
🆚イングランド×ウルグアイ
📱#DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/0W4p4UW6nF