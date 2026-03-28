「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、書籍の一部を掲載する。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

頭のいい親は、子どもの「個性」を言葉にする

子どもがテストを持って帰ってきたとき、どんな声かけをしていますか？

もし、その点数があまりよくなったらどうでしょう？

テストの点数だけに注目すると、「◯◯ちゃん（くん）はもっと良い点を取っているんじゃない？」とか「平均点より低いんじゃないの？」などと、つい他の子と比較するような視点になってしまうこともあるでしょう。

そうではなく、他の子とは違う、その子ならではの個性に注目してみてください。

バツが並んでいる答案にも、どこかにキラリと光るものがあるはずです。それを見つけたら、「◯◯ちゃんは漢字博士だね」などと、ぜひオリジナルの呼び名で教えてあげましょう。

あるいは「◯◯できるのが、あなたの『キラリポイント』だね！」など、ちょっと特別な言い回しで伝えてあげるのもいいですね。

小学校という早い時期から、自分の個性や強みを言語化して自覚できているかどうかは、その後の人生で「自分が本当にやりたいこと」を見つけるうえで、力強い支えになります。

実際に会員の中にも、赤ペン先生の言葉がきっかけで自分の強みに気づいたという人がたくさんいます。

いまや社会人になった会員のひとりは、自分では文章を書くのが苦手だと思っていましたが、算数の記述問題や、国語の作文問題で「この表現がすてきだね」と赤ペン先生にほめられたことで、文章を書くことは苦手ではない、と気づき、今では文章を書くのが大好きだとか。このかたは現在教員として、子どもに「学ぶ楽しさを伝える」仕事で活躍されています。

「自分にはこんないいところがあるんだ」という自己認識は、まさに一生の宝物。ぜひ、子どもがそれを見つける手助けをしてあげてください。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）