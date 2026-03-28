寒い冬。日本酒のお燗もいいけれど、焼酎のお湯割りも乙なものです。立ち上る湯気にのった香りにふわ〜っと華やぎ、呑むと心からあったまる。同じ蒸留酒のジンやウイスキーでも楽しめるのです。最近では、「お茶割」をホットで嗜む人や蕎麦湯や梅干しなどに特化したものも登場しています。そんなお湯割りの“新世界”をお見せしましょう。あなた好みの茶割りが見つかるかも。

全221種から好みの茶割りを発見せよ！『茶割ダイナーDo the Boogie（ドゥ ザ ブギー）』＠代田橋

ポットに入ったきれいなブルーのアンチャンティー。バタフライピーというハーブを使ったタイのお茶だが、これを酒粕焼酎の中へ。鮮やかな紫に色が変わり、口に運べば少し香ばしい焼酎の香りと相まってほのぼの旨し。これはほんの一例で、割るお茶とベースの酒の種類を選んで好みの茶割りを探せること実に221通りの“茶割”ダイナーなのだ。

全221通りの茶割・HOT：750円（酒粕焼酎×アンチャンティー、ごま焼酎×挽き割りそば茶）

『茶割ダイナーDo the Boogie（ドゥ ザ ブギー）』全221通りの茶割（HOT） 750円（手前：酒粕焼酎×アンチャンティー、奥：ごま焼酎×挽き割りそば茶） 挽き割り蕎麦茶とゴマ焼酎は香ばしさが重なり合い、見た目もほのぼの。だらだらくつろげる系の味わいだ。バラエティが楽しい

「もともとお茶割りばかり飲んでいた」という店主の樋口さんが、ある日洋酒と合わせてもイケるなと気づいたことがきっかけ。なのでベースの酒には焼酎6種以外にジンやラムなど洋酒もあり。で、ダイナーの名前どおり、昔のアメリカ映画が思い浮かぶようなちょっとラフで肩肘貼らない空間もいい。

茶割りによく合う生地に蕎麦の実を練り込んだスキレットピザがあれば、スープからしっかり仕込んだラーメンもあるのがありがたい。

緑茶やほうじ茶はもちろん、プーアル茶、雲南紅茶、カモミール、挽き割りそば茶……と、お茶も定番だけで17種類。寒い夜には熱めのお茶で温まりながら、グラスの焼酎に好みの濃さで注いでいくのがいい。茶割りホットは癒し感抜群だ。

『茶割ダイナーDo the Boogie（ドゥ ザ ブギー）』店主 樋口恭平さん

店主：樋口恭平さん「ダイナーっぽいつまみも各種あります」

『茶割ダイナーDo the Boogie（ドゥ ザ ブギー）』

［店名］『茶割ダイナーDo the Boogie（ドゥ ザ ブギー）』

［住所］東京都渋谷区和泉1-3-3

［電話］050-7118-1009

［営業時間］19時〜翌4時

［休日］火

［交通］京王線代田橋駅北口から徒歩5分

天ぷらと合わせ茶割りの世界に没入『ばば天』＠高田馬場

カウンター席に座れば、いざ舞台の幕開けだ。料理は月替わりの天ぷらコース、ただひとつ。旬の野菜、魚介などを織り交ぜて、1品ずつゆるゆると、約2時間かけて進んでいく。

衣はヴェールのような極薄で、種が透けて見える姿もエレガント。サクッとライトな歯触りから、中に閉じ込めた素材の風味が立ってくる。そんな天ぷらに加え、もう1枚の看板がお茶割りなのだ。

奥の棚にズラッと並んだボトルはすべて茶葉。おなじみの緑茶やほうじ茶はもちろん、果実の香りがにじむフルーツ紅茶、数種類を組み合わせたブレンド茶、はたまた希少な中国茶まで合計なんと約50種も。それらを1杯ずつ専用のドリッパーで淹れ、焼酎へ落とす。そんな工程を目で楽しめるのもカウンターの醍醐味だ。とくれば、天ぷらにペアリングさせたくなってくる。

シャンパーニュティー割698円、梅紫蘇昆布茶割814円、阿里山高山茶割891円

『ばば天』（左から）シャンパーニュティー割 698円、梅紫蘇昆布茶割 814円、阿里山高山茶割 891円

例えば「梅紫蘇昆布茶割」はダシの旨みがたっぷりで、あっさりとした野菜天の味わいを深めてくれるし、台湾の「阿里山高山茶割」は渋みの中に花やミルクを思わせる香りもあってデザートのお供にも。ここで過ごすひと時の間にお茶割りの世界がどんどん広がった。

『ばば天』店主 高橋宏一さん

店主：高橋宏一さん「軽やかな天ぷらと茶割りは抜群の相性です」

『ばば天』

［店名］『ばば天』

［住所］東京都新宿区下落合1-6-6

［電話］03-5989-1615

［営業時間］18時〜22時半（21時最終入店）

［休日］日・祝

［交通］JR山手線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩6分

蕎麦湯と蕎麦焼酎、溶け合う幸せ『蕎麦酒膳 くら嶋』＠三軒茶屋

ひと口飲めば、蕎麦の風味でいっぱいだ。蕎麦湯と、蕎麦焼酎の香り、どっちも濃い！が、その濃さが見事に溶け合っている。蕎麦焼酎の銘柄は「佐久の花」。

「店を始めた際、何種類も飲んでみて『うちの蕎麦粉に合うのはこれ』と選んだんです」と店主の倉島一雄さん。

焼酎と蕎麦湯が調和しているのは偶然ではないのだ。

2002年、老舗蕎麦店で15年修業した倉島さんが独立し、オープン。魚料理をはじめ、焼き物、炒め物、揚げ物など一品料理の豊富さは驚異的だ。「つまみ牡蠣天ぷら」は、衣に包まれた大ぶりの牡蠣のエキスがたまらない。

「おなじみさんの『あれが食べたい』というリクエストを聞いているうちに、どんどん増えていったんですよね」と倉島さん。

そば湯割り（佐久の花）748円、焼き海苔495円、つまみ牡蠣天ぷら1485円

『蕎麦酒膳 くら嶋』（手前から時計回りに）そば湯割り（佐久の花） 748円、焼き海苔 495円、つまみ牡蠣天ぷら 1485円 この日の牡蠣は、岩手県広田湾産。磯の香りたっぷり。焼き海苔を炭で温めながら食べられる、昔ながらの「焼き海苔箱」。海苔は口でとろける、熊本産特上。「佐久の花」は、長野県の佐久の花酒造。蕎麦の風味が生きる本格焼酎だ

一方で、焼き海苔、そば味噌、玉子焼きといった蕎麦屋ならではのつまみがきっちり揃う。「焼き海苔」は、昔ながらの「箱」で供される。

伝統を守りつつ、客のリクエストにも応える柔軟さ。長年愛されるわけがよくわかる。蕎麦湯割りでホロ酔ったら、〆は、店自慢の十割蕎麦「粋人せいろ」をどうぞ。蕎麦尽くしの幸せをぜひ！

『蕎麦酒膳 くら嶋』大将 倉島一雄さん

大将：倉島一雄さん「はじめての方も気軽にいらしてください」

『蕎麦酒膳 くら嶋』

［店名］『蕎麦酒膳 くら嶋』

［住所］東京都世田谷区太子堂5-1-10

［電話］03-5486-3213

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜22時、土・日・祝：11時半〜14時半、17時〜21時半

［休日］月（祝は営業、翌火休）

［交通］東急田園都市線三軒茶屋駅北口Aから徒歩6分

広く、深い、お湯割り梅干しの世界『梅干しサワー専門店』＠下北沢

『梅干しサワー専門店』。これ、店名なんです。

梅干しサワーが大好きなのに、「店で飲むサワーのほとんどは『梅成分』が薄い！」と不満だったオーナーの川原宙さん。だったら自分で「世界で一番旨い梅干しサワーを作る」と、2019年にオープンさせた。

梅干しはすべて、日本一の生産地・和歌山県みなべ町産南高梅。しかも最高のAランク揃い。はちみつやりんご酢、カツオ節、アゴダシ漬け……実に多様。梅干しと焼酎を選び、自分好みのサワーができあがる。

じゅんちゃん×ゆずピール814円、千紅梅×かつお節粉792円、食べ比べ三種（左から紫蘇梅干し、あごだし梅、辛子梅太子）880円、梅娘×塩昆布814円

『梅干しサワー専門店』（手前から時計回りに）じゅんちゃん×ゆずピール 814円、千紅梅×かつお節粉 792円、食べ比べ三種（左から 紫蘇梅干し、あごだし梅、辛子梅太子） 880円、梅娘×塩昆布 814円 「梅娘」は昆布ダシ漬け。焼酎は麦。「じゅんちゃん」ははちみつ漬け、焼酎はキンミヤだ。梅干しが浸かっている「タレ」は、梅酢をベースに配合されている。好みの量を加えて

お湯割りは4種。川原さんが「梅干しとトッピング、焼酎の組み合わせをいろいろ試した結果」なので、こちらは焼酎も決め打ちだ。「千紅梅×かつお節粉」は、枕崎産カツオ節とシソで漬けた千紅梅に、カツオ節粉をトッピング。焼酎は意外にも芋。梅の酸味とカツオ節の旨み、そこに芋焼酎の風味がぐるぐると混じり合い、ほわっと広がる、はじめてのおいしさ。

おつまみのイチオシは「梅ポテトサラダ」。まるっと皮つき茹でじゃがいもにゆで卵、梅干しなどをトッピング。これまた梅の風味がいい仕事してる。実は広く、深く、何よりおいしい梅干しの世界……ハマりそう。

『梅干しサワー専門店』オーナー 川原宙さん

オーナー：川原宙さん「自分だけの味を作ってみてください」

『梅干しサワー専門店』

［店名］『梅干しサワー専門店』

［住所］東京都世田谷区北沢2-12-10-1B

［電話］03-5787-5929

［営業時間］16時〜24時（23時半LO）

［休日］無休

［交通］京王井の頭線ほか下北沢駅から徒歩1分

撮影／大西陽（Do the Boogie、ばば天、くら嶋）、西崎進也（梅干しサワー専門店）、取材／池田一郎（Do the Boogie）、菜々山いく子（ばば天）、本郷明美（くら嶋、梅干しサワー専門店）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、お茶割りと特化型割に合う絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

■おとなの週末2026年4月号は「喫茶は旅」

【画像】おつまみもお酒も梅づくしな梅干しサワー専門店も！ お湯割りを堪能できる店一覧（35枚）