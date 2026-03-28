帰ってきた「皇帝」の堂々たる行軍…全てを手に入れたオットーの「大公領通過」が示す”絶対的権威”

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第60回

『ローマに舞い戻った廃教皇ヨハネス12世の「暴走」…オットー不在のローマに起こった「悲劇」とは』より続く。

シュヴァーベン大公領、通過

オットーはシュヴァーベン大公領を通過してザクセンに向かった。

シュヴァーベンはカロリング朝以前の部族大公領がカロリング朝の度重なる均一相続により復活した「新部族大公領」の一つである。

すでに書いたように（第2章）、オットーの父ハインリヒ1世の時代に東フランク王国はザクセン、フランケン、バイエルン、シュヴァーベン、ロートリンゲンの五大公領で構成されることになった。そしてハインリヒは各大公領の割拠を容認することで東フランクの統一を保った。しかしこの割拠体制も、オットーの統治前半の二度にわたる内戦を通じて大分様変わりしてきた。

まずザクセンは、もともとリウドルフィング家の本拠地である。次にフランケンは第1次内戦の結果、オットーの直轄地となる。バイエルンはオットーの甥ハインリヒ喧嘩公がまだ幼く、彼の母ユーディトが摂政をしている。いずれにせよルイトポルト家からリウドルフィング家の領地に替わっている。ロートリンゲンはオットーの弟ブルーノがケルン大司教と兼務して大公となっている。つまりシュヴァーベンだけがリウドルフィング家とは無縁の自立した大公領なのである。

皇帝の堂々たる行軍

オットーはそんな大公領を通過したのである。しかも今回は巡回王権における移動宮廷とはわけが違う。たしかにオットー軍の主力はすでにイタリアから帰還しているが、それにしても大規模な軍の通過である。しかしシュヴァーベン大公ブルヒャルト3世はいまやオットーの側近で、イタリアに従軍もしている。彼は大公領の不入の権を主張することなくオットー軍の領内通過を認めている。これはこの時点でのオットーの並びなき威勢を示す象徴的な事例である。

なにしろイタリアから帰ってきたオットーは今や東フランク王のみならず、イタリア王でもあり、皇帝であるのだ。誰が皇帝の堂々たる行軍を邪魔できようか？

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